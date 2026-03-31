Cera tłusta i ze skłonnością do niedoskonałości wymaga pielęgnacji celującej prosto w jej wyjątkowe potrzeby. To niedrogie serum stworzono z myślą o większości z nich: od regulacji poziomu sebum aż po łagodzenie zmian skórnych. Polki pokochały ten kosmetyk.

Jego podstawowym składnikiem jest niacynamid, czyli witamina B3 – komponent o silnym działaniu seboregulującym. W połączeniu z aloesem i kwasem hialuronowym tworzy recepturę, która widocznie poprawia kondycję skóry i przywraca jej komfort. Serum Nacomi Next Level Niacynamid 15% to jeden z bestsellerów marki. Nieprzypadkowo.

Serum z niacynamidem Nacomi Next Level – jak działa?

Ogranicza niepożądane świecenie się cery, a jednocześnie odbudowuje jej naturalną barierę ochronną i długotrwale chroni przed utratą nawilżenia. Serum z niacynamidem od Nacomi Next Level dedykowane jest osobom, które zmagają się z nadmiarem sebum, przetłuszczaniem się strefy T i niedoskonałościami. Formuła z 15% witaminą B3 przyspiesza gojenie zaskórników, pomaga oczyścić pory i zmniejsza problem pojawiania się nowych zmian. Co więcej: działa łagodząco dzięki takim składnikom, jak D-pantenol czy gliceryna.

Niacynamidowe serum Nacomi wycisza stany zapalne, przywraca cerze zdrowy wygląd i redukuje nadmiar sebum. Ponadto chroni skórę przed wpływem czynników środowiskowych i zapewnia długotrwałe nawilżenie.

Opinie o serum z niacynamidem Nacomi Next Level – co sądzą internautki?

Bardzo dobry kosmetyk również dla nastolatków z problemami skórnymi, dobrze uspakaja cerę trądzikową. Świetnie oczyszcza pory i sprawia, że wszelkie mniejsze wypryski znikają zawsze. Kupiłam pierwszy, ale nie ostatni raz. Super buzia rano, mięciutka, gładka, bez niedoskonałości.

Piszą na temat tego serum Polki. Kosmetyk oceniono blisko 1200 razy w serwisie internetowym drogerii Hebe. Internautki podkreślają, że dobrze sprawdza się przy cerze tłustej, mieszanej, a nawet skłonnej do trądziku, a kosztuje zaledwie 17 zł.