Oczyszczanie to fundamentalny krok w pielęgnacji skóry, dlatego tak ważne jest znalezienie kosmetyku, który robi to skutecznie, ale łagodnie. Właśnie tak działa nawilżający żel do mycia twarzy od polskiej marki AA LAAB. To idealny wybór dla cery wymagającej szczególnej troski.

Oczyszczanie skóry powinno nie tylko usuwać resztki makijażu i zanieczyszczenia, ale też łagodzić podrażnienia i przywracać komfort. To dlatego kosmetyki do mycia twarzy coraz częściej zawierają cenne składniki pielęgnacyjne przynoszące cerze ulgę po dniu pełnym wyzwań. To na nich opiera się formuła nawilżającego żelu od AA LAAB, który podbił serca wielu Polek.

Nawilżający żel do mycia twarzy AA LAAB – jak działa?

Działa jak klasyczny żel do mycia twarzy – skutecznie usuwa resztki make-upu, kurz i nadmiar sebum, a przy tym natychmiastowo koi skórę i pozostawia ją świeżą, czystą i nawilżoną. Nawilżający kosmetyk AA LAAB zawiera nie tylko łagodne substancje myjące, ale też składniki, które pielęgnują i chronią naturalną barierę ochronną. W składzie znajdziemy między innymi:

wyciąg z wąkrotki azjatyckiej, czyli Centella Asiatica, który łagodzi podrażnienia i wspomaga gojenie zmian skórnych,

ceramidy, które odbudowują naruszoną barierę hydrolipidrową skóry,

witaminę B12 o silnych właściwościach łagodzących i przeciwzapalnych.

Dzięki tym komponentom nawilżający żel do mycia twarzy AA LAAB to idealny wybór dla cery wrażliwej, reaktywnej, suchej, ale też skłonnej do trądziku. Jego formuła nie podrażnia, a wspiera regenerację naskórka i zapewnia przyjemne uczucie nawilżenia.

Opinie o żelu do mycia twarzy AA LAAB – co sądzą internautki?

Nawilżający żel do mycia twarzy AA LAAB kosztuje ok. 20 zł, ale w promocji kupimy go nawet za 13. O jego oczyszczająco-kojących właściwościach piszą Polki w opiniach na stronie internetowej drogerii Hebe. Kosmetyk zdobył tam średnią ocenę 4,8/5 przy ponad 430 głosach.

Dobrze domywa, a jednocześnie mocno nie wysusza. Nie podrażnia mojej cery trądzikowej. Jest to moje kolejne opakowanie i jestem zachwycona. Świetny żel, łagodzi, nawilża. Polecany przez najlepszych kosmetologów. Dobrze domywa, nie przesusza, a wręcz nawilża. Cena bardzo dobra w stosunku do jakości.

To tylko niektóre z wielu recenzji kosmetyku.