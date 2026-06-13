Skóra tłusta i skłonna do niedoskonałości wymaga pielęgnacji, która celuje prosto w jej wyjątkowe potrzeby. Warto zadbać o nią od pierwszego etapu i sięgnąć po żel do mycia twarzy, który dokładnie oczyszcza cerę, bez naruszania jej naturalnej bariery ochronnej. Dokładnie tak działa ten kosmetyk od Pharmaceris.

Oczyszczanie to fundament codziennej pielęgnacji, szczególnie przy cerze tłustej, mieszanej czy ze skłonnością do zmian trądzikowych. Wybór kosmetyku do mycia twarzy nie powinien być przypadkowy. Priorytety? Odblokowanie porów, działanie antybakteryjne i wyciszające. Żel od Pharmaceris spełnia wszystkie warunki.

Antybakteryjny żel do mycia twarzy Pharmaceris – jak działa?

Zielony żel do mycia twarzy Pharmaceris nie tylko skutecznie oczyszcza skórę, ale też przywraca jej komfort, optymalny poziom nawilżenia i naturalną równowagę. Kosmetyk wspomaga w walce z nadmiarem sebum, odblokowuje zatkane pory, a przy tym nie narusza bariery ochronnej naskórka. W składzie ma między innymi kwas salicylowy, który uchodzi za pogromcę niedoskonałości cery. To składnik, który pomaga usuwać martwe komórki naskórka, odblokowuje pory i zmniejsza skłonność do powstawania zaskórników. Na tym nie koniec. Recepturę żelu wzbogacono o ekstrakt z nasion arnoty, który ma właściwości antyoksydacyjne i seboregulujące, a także glicerynę i trehalozę, które nawilżają skórę już podczas mycia. Efekty działania kosmetyku są odczuwalne od razu. Cera jest wyciszona, czysta i odświeżona bez nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia. Długotrwałe stosowanie żelu może z kolei ograniczyć powstawanie niedoskonałości.

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Opinie o antybakteryjnym żelu do mycia twarzy Pharmaceris – jak oceniają go Polki?

O jego skuteczności najlepiej świadczą opinie internautek. Polki podkreślają, że nie tylko skutecznie oczyszcza skórę, ale też realnie poprawia jej kondycję.

Skóra jest bardzo dobrze oczyszczona i nie ściągnięta, zauważalnie mniej zmian, jest też bardzo wydajny. Bardzo dobrze oczyszcza, polecam każdemu z cerą trądzikową. Dzięki niemu pozbyłam się wszelkich niedoskonałości twarzy i mam piękną zadbaną buzię.

To tylko niektóre z wielu recenzji. Produkt w pełnej cenie kosztuje ok. 42 zł, ale w promocji kupimy go zdecydowanie taniej.