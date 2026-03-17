Dobry balsam do ust z filtrem SPF to dziś nie luksus, a absolutna podstawa codziennej pielęgnacji. Skóra warg jest wyjątkowo cienka i niemal pozbawiona naturalnej ochrony- szybciej traci wilgoć, łatwiej ulega podrażnieniom i, co często pomijamy, jest szczególnie narażona na szkodliwe działanie promieni UV. To właśnie słońce odpowiada nie tylko za przesuszenie czy pękanie ust, ale też za ich przedwczesne starzenie- utratę jędrności, koloru i gładkości. Dlatego balsam z filtrem powinien być tak samo oczywistym wyborem jak krem do twarzy z SPF- przez cały rok, a nie tylko latem.

Nic dziwnego, że coraz więcej Polek sięga po produkty, które łączą skuteczną ochronę przeciwsłoneczną z pielęgnacją na wysokim poziomie. W tej kategorii wyróżnia się wodoodporny balsam do ust z SPF 30 od Malin+Goetz.

Ten balsam do ust z SPF to wybór wielu Polek

To formuła, która odpowiada na wszystkie potrzeby delikatnej skóry ust. Mineralny filtr SPF 30 chroni przed fotostarzeniem i poparzeniami, nawet w trudniejszych warunkach, a dzięki temu, że jest wodoodporny sprawdzi się nie tylko w mieście, ale i na plaży, czy stoku. Jednocześnie balsam działa wielozadaniowo: intensywnie nawilża, zmiękcza i odżywia usta, przywracając im komfort już po pierwszej aplikacji.

Dodatkowym atutem jest kojące działanie: balsam łagodzi podrażnienia i daje subtelne uczucie świeżości, które trudno pomylić z czymkolwiek innym.

Jeśli szukasz więc dobrego produktu, który zadba Twoje usta to balsam od Malin+Goetz może okazać się strzałem w dziesiątkę.