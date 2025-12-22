Krem Some by Mi z PDRN i spiruliną to kosmetyk, o którym jest naprawdę głośno. Nie bez powodu. Jego unikalna formuła nie tylko skutecznie nawilża, ale też upiększa cerę, poprawiając jej koloryt i teksturę.

Ten kosmetyk stał się viralem. W mediach społecznościowych można znaleźć wiele nagrań, na których osoby z całego świata pokazują jego działanie. Krem bazowy Some by Mi z PDRN ma bowiem nie tylko nawilżać i regenerować skórę, ale też perfekcyjnie wygładzać. W czym tkwi jego fenomen?

Some By Mi PDRN Spirulina Poreless Primer – co to za krem i jak działa?

Krem koreańskiej marki to kosmetyk o wszechstronnym działaniu. Z jednej strony skutecznie nawilża i rewitalizuje skórę, z drugiej – redukuje widoczność porów i daje efekt blur niczym instagramowym filtr. To zasługa innowacyjnej formuły, w której znajdziemy między innymi:

niacynamid – ujednolica koloryt cery i przywraca jej zdrowy blask,

PDRN – wspiera regenerację naskórka,

spirulina – głęboko nawilża i odżywia skórę.

Produkt łączy działanie lekkiego kremu z primerem. Przygotowuje skórę pod make-up, widocznie poprawiając jej koloryt i teksturę. Dodatkowo szybko się wchłania i ma wygodną formę sztyftu, która ułatwia aplikację. Najlepszym potwierdzeniem jego skuteczności są opinie internautek.

Skóra po nim jest gładka i gotowa do nałożenia makijażu, bez porów. Bardzo ładnie wyrównuje koloryt skóry, pozostawiając ją gładką i jednolitą.

Piszą na temat koreańskiego kremu internautki. Some By Mi PDRN Spirulina Poreless Primer to kosmetyk odpowiedni dla wszystkich osób, które szukają kremu poprawiającego wygląd skóry do codziennego stosowania.