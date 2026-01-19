W dobie powrotu do naturalności coraz częściej poszukujemy alternatywy dla tradycyjnych podkładów. Idealnie sprawdzają się kremy CC, które zapewniają delikatne krycie bez efektu maski. Ten od skandynawskiej marki Lumene nie tylko wyrównuje koloryt skóry, ale też przywraca jej zdrowy blask.

Krem CC, czyli Color Correcting Cream to kosmetyk, który ujednolica koloryt cery i łagodnie ją pielęgnuje. Dzięki połączeniu delikatnych pigmentów z cennymi składnikami odżywczymi jednocześnie subtelnie kryje niedoskonałości i dba o prawidłowe nawilżenie skóry. Jednym z najczęściej polecanych jest ten od skandynawskiej marki Lumene. Zbiera same pozytywne recenzje.

Krem CC Lumene – jak działa?

Korygujący krem CC od Lumene zapewnia średnie krycie. Tuszuje niedoskonałości i zaczerwienienia i daje efekt ujednoliconej, promiennej cery. Ma lekką formułę, która nie zatyka porów, dlatego po nałożeniu jest prawie niewyczuwalny. Z powodzeniem zastępuje podkład, ale nie tylko. Jego recepturę wzbogacono o naturalne składniki pielęgnujące z Północy. W składzie znajdziemy między innymi nordycką borówkę brusznicę, która wyrównuje koloryt skóry, czy arktyczną wodę źródlaną, która długotrwale nawilża.

Opinie o kremie CC Lumene

Nawilża, chroni i upiększa cerę – korygujący krem CC od Lumene to kosmetyk wszechstronny. Nic dziwnego, że Polki go pokochały, o czym świadczą ich opinie na temat produktu.

To była miłość od pierwszego wejrzenia Krem dobrze wygląda na skórze przez cały dzień. Po jego nałożeniu cera staje się wyrównana. Nie znalazłam nic lepszego na co dzień dla mojej skóry Skóra po nałożeniu wygląda niesamowicie gładko z efektem jak „blur” z photoshopa.

Piszą o kremie internautki. Color Correcting Cream Lumene dostępny jest w kilku różnych wariantach kolorystycznych. W regularnej cenie kosztuje blisko 80 zł, ale można kupić go taniej w promocji.