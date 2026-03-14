Przez ogromny wybór kremów SPF na rynku nasze oczekiwania rosną. Idealny krem z filtrem powinien nie tylko chronić skórę przed promieniowaniem UVA i UVB, ale też tworzyć niewidoczną bazę pod podkład. Właśnie tak działa L’Oreal UV Fluid SPF50+.

Źle dobrany SPF potrafi skutecznie zniechęcić do korzystania z niego przez cały rok. Na szczęście lekkie kremy z filtrem dające naturalne wykończenie bez białych plam coraz częściej stają się standardem, a nie wyjątkiem. Najlepszy przykład? UV Fluid od L’Oreal. Zapewnia wysoką ochronę przed słońcem i upiększa skórę.

L’Oreal UV Fluid SPF50+ z witaminą C – jak działa uwielbiany rozświetlający krem z filtrem?

Ten rozświetlający krem z filtrem od L’Oreal to coś więcej niż przeciwsłoneczna tarcza. Jego formułę wzbogacono o witaminę C – najcenniejszy składnik poprawiający koloryt cery. To dzięki niej UV Fluid SPF50+ rozświetla skórę i przywraca jej zdrowy, promienny wygląd. Ponadto ma lekką konsystencję odporną na pot, piach czy wodę, dzięki czemu tworzy na powierzchni cery niewyczuwalną warstwę ochronną i sprawdza się pod makijażem.

Ten SPF to połączenie wysokiej ochrony przed słońcem z poprawiającą wygląd skóry pielęgnacją. Skóra po nałożeniu go jest zabezpieczona przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, ale też nawilżona i pełna blasku. Potwierdzają to recenzje internautek.

Opinie o kremie SPF L’Oreal Revitalift Clinical Rozświetlający UV fluid z SPF50+

Rozświetlający UV fluid od L’Oreal to jeden z ulubionych SPF-ów Polek. W serwisie internetowym drogerii Hebe uzyskał średnią ocenę 4,9/5 przy blisko ośmiuset oddanych głosach. Tak piszą o nim osoby, które miały okazję go przetestować:

Z nałożeniem i wchłonięciem nie ma żadnego problemu, makijaż nie roluje się i nie ciastkuje. Od dwóch lat mój ulubiony spf. Ładnie się wchłania i nie zostawia tłustej warstwy, pod makijaż jest idealny. Mój nr 1 od kilku lat. Szybkie wchłanianie, nie warzy podkładu, nie bieli.

W regularnej cenie zapłacimy za niego ok. 57 zł, ale warto polować na promocje.