Koi podrażnienia, niweluje świąd i chroni skórę przed przesuszeniem. Ten francuski balsam do ciała może stosować cała rodzina, również dzieci i osoby ze skłonnością do atopii.

W ciągu roku zdarza się wiele momentów, w których skóra wymaga szczególnej troski. Kiedy staje się sucha, szorstka i podrażniona, warto sięgnąć po kosmetyk, który nie tylko pięknie pachnie, ale przede wszystkim – skutecznie, długotrwale nawilża i koi. Tak działa kultowy balsam La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M.

Dobry balsam do suchej skóry? Poznaj La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M

Regenerujący balsam do skóry suchej i bardzo suchej od La Roche-Posay to kosmetyk, który otula i przywraca komfort. Zawarte w nim składniki odżywcze natychmiast koją podrażnienia, redukują świąd i intensywnie nawilżają. Receptura bazująca na słynnej wodzie termalnej działa niczym łagodzący kompres na skórę przesuszoną, a nawet skłonną do atopii. Dodatkowo chroni ją przed nawracającą utratą nawilżenia i poprawia jej wygląd.

Balsam La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M może bezpiecznie stosować cała rodzina, również dzieci od pierwszych dni życia. To kosmetyk rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Jest bezzapachowy i pozbawiony potencjalnie drażniących substancji, dlatego świetnie sprawdzi się w pielęgnacji u osób ze szczególnie wymagającą, wrażliwą skórą.

Polki pokochały ten balsam. Opinie o La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M

Wyjątkowe właściwości preparatu doceniło już wiele Polek. Balsam ma średnią ocenę 4,9/5 w serwisie internetowym drogerii Hebe.

Gęsty, bardzo dobrze nawilża i na długo. Nowy ulubieniec Baslam rewelacyjny, używam od lat i zawsze dobrze sobie radzi z atopową skórą. To jest sztos. Spróbowałam u koleżanki i byłam zdziwiona, jak szybko się wchłania.

Piszą na jego temat internautki. Za 400 ml zapłacimy ok. 100 zł, ale butelka starcza na długo.