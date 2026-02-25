Olejek do ust to kosmetyk, który dziś gości w kosmetyczkach wielu kobiet. Nic dziwnego, bowiem łączy w sobie to, co najlepsze zarówno jeśli chodzi o pielęgnację, jak i makijaż. Z jednej strony intensywnie nawilża, wygładza i chroni delikatną skórę warg, z drugiej nadaje im świeży kolor i efekt lustrzanego blasku. W przeciwieństwie do klasycznych błyszczyków nowoczesne olejki nie obciążają ust i nie pozostawiają nieprzyjemnego, lepkiego filmu. To idealne rozwiązanie dla osób, które marzą o szklistym połysku w stylu „glass lips”, ale nie chcą rezygnować z komfortu.

Właśnie dlatego coraz częściej mówi się o nich jako o nowym must-have w codziennym makijażu- produkcie, który można nałożyć solo, by subtelnie podkreślić naturalny kolor ust, albo jako wykończenie pomadki, aby dodać jej głębi i wielowymiarowego blasku.

KissKiss Bee Glow Oil od Guerlain- połysk bez kompromisów

Jednym z olejków do ust, który zdobył w ostatnim czasie sympatie internautek jest produkt marki Guerlain. KissKiss Bee Glow Oil, bo o nim dokładnie mowa to olejek z dodatkiem miodu, którego formuła w 92% składa się ze składników pochodzenia naturalnego. Pozostałe 8% odpowiada za trwałość, właściwości sensoryczne oraz intensywność pigmentów.

Formuła została opracowana tak, by zapewniać aż 24-godzinną pielęgnację, jednocześnie oferując efekt, obok którego nie sposób przejść obojętnie. Otulająca, doskonale stapiająca się ze skórą konsystencja nadaje ustom natychmiastowy efekt objętości i całkowicie zniewalający, szklisty połysk 3D- bez uczucia lepkości. To właśnie ta lekkość sprawia, że produkt tak szybko zdobył popularność: usta są lśniące, ale nadal komfortowe, miękkie i sprężyste.

KissKiss Bee Glow Oil dostępny jest w sześciu odcieniach, które wzmacniają naturalny kolor ust i harmonijnie komponują się z balsamami pielęgnacyjnymi z linii KissKiss Bee Glow. Wśród nich znajdują się trzy szczególnie uwielbiane kolory: 258- Rose Glow, czyli delikatny, uniwersalny róż, który pasuje do każdej karnacji i stylu. Idealny na co dzień. 775- Poppy Glow, czyli makowa czerwień tworząca niezwykle zmysłowy efekt przygryzionych warg oraz 809- Lavender Glow- promienna śliwka dla tych, które lubią odważniejsze, modowe akcenty.

Jeśli szukasz kosmetyku, który zastąpi zarówno balsam, jak i błyszczyk to KissKiss Bee Glow Oil może okazać się strzałem w dziesiątkę.