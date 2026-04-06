Skóra nawilżona już po kąpieli? To możliwe. Długotrwałe nawilżenie i ukojenie zapewnia olejek do mycia, który nieprzypadkowo zbiera same pozytywne recenzje. Działa jak kompres na podrażnienia i pozostawia skórę aksamitnie miękką.

O pielęgnację skóry warto dbać od podstaw, dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego kosmetyku do mycia. Idealny powinien mieć łagodną formułę, która nie tylko skutecznie oczyści naskórek, ale też ukoi go i nawilży. Właśnie tak działa olejek do kąpieli Bioderma odpowiedni do stosowania już od 1. dnia życia.

Olejek do kąpieli Bioderma – poznaj jego właściwości

Skutecznie usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry, nie naruszając przy tym jej naturalnej bariery ochronnej. Długotrwale nawilża i chroni przed przesuszeniem do 24 godzin, a przy tym łagodzi podrażnienia i przyjemnie otula. Olejek do kąpieli od marki Bioderma swoje właściwości zawdzięcza biolipidom z dwóch olejów: kokosowego i słonecznikowego. To one niwelują nieprzyjemne uczucie ściągniętej skóry i przywracają jej komfort. Ponadto jego łagodna formuła oparta jest na technologii Skin Barrier Therapy, która chroni skórę przed namnażaniem się bakterii. Efekt? Czysta, ukojona i nawilżona skóra.

Kosmetyk może być stosowany przez całą rodzinę. Jest bezpieczny dla dzieci (z wyłączeniem wcześniaków), ale też dla osób z AZS, skórą suchą czy wrażliwą. Same za siebie mówią opinie na jego temat:

Pierwszy produkt po którym mnie nie swędzi skóra po myciu. Ulubiony, używam od dawna. Myję się tym ja i dzieci, nie podrażnia, nawilża, łagodny dla skóry atopowej.

Piszą na temat olejku do kąpieli internautki. Jak go stosować? Wystarczy wmasować niewielką ilość w skórę, a następnie zmyć pod bieżącą wodą.