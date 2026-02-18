Skóra najszybciej regeneruje się nocą. Warto wspomóc ten proces, sięgając po dobry krem. Ten od polskiej marki Miya dzięki neuropeptydom “prasuje” drobne linie mimiczne i opóźnia proces starzenia się. Polki go pokochały.

Aby obudzić się z gładką, promienną, zdrowo wyglądającą skórą, trzeba zadbać o odpowiednią, wieczorną pielęgnację. To nocą zwiększa się aktywność genów odpowiedzialnych za naprawę DNA, kolagen syntetyzuje się szybciej, a cera jest dotleniona i ma szansę na regenerację. Pomóc może nocny krem naprawczy Miya Cosmetics Neuronight, którego innowacyjna formuła sprawia, że cera wygląda jak po 8 godzinach snu.

Dobry krem na noc? Poznaj właściwości Miya Cosmetics Neuronight

Krem stymulujący nocną odnowę skóry od Miya Cosmetics widocznie poprawia wygląd i kondycję cery. Dzięki innowacyjnym składnikom rozluźnia mięśnie, które odpowiadają za powstawanie zmarszczek mimicznych. Skutecznie wygładza teksturę skóry, przywraca jej aksamitną miękkość i prawidłowe napięcie. W efekcie staje się jędrna, gładsza i promienna. Receptura kremu bazuje na takich składnikach, jak:

neuropeptydy, które opóźniają proces starzenia się,

kwas GABA, który wycisza skórę i przywraca jej naturalną równowagę,

oligosacharyd z brązowych alg o działaniu przeciwzmarszczkowym,

olej z czarnej porzeczki, który długotrwale nawilża i nadaje skórze zdrowy blask.

Kosmetyk przeznaczony jest do pielęgnacji twarzy, szyi, dekoltu i okolic oczu. Sprawdzi się u osób z cerą suchą i wrażliwą. Długotrwale stosowany wyraźnie poprawia owal twarzy, zmniejsza widoczność linii mimicznych, zmiękcza, nawilża i przywraca elastyczność. Efekty jego działania są jednak widoczne już po pierwszym użyciu. Skóra wygląda na wypoczętą, jest ukojona i promienna.

Opinie o kremie naprawczym Miya Cosmetics Neuronight. Co sądzą Polki?

Działanie preparatu potwierdzają opinie Polek. Internautki podkreślają, że uwielbiają kosmetyk za właściwości przeciwstarzeniowe i fakt, że poprawia wygląd skóry już po pierwszej aplikacji.

Skóra jest odżywiona, bardziej elastyczna i zadbana. Stosuję każdego wieczoru, rano moja cera jest wypoczęta, napięta i jędrna. Po niedługim czasie stosowania widać rozjaśnienie plam pigmentacyjnych i przebarwień. Sprawia, że moja cera jest miękka, a zmarszczki wygładzone.

To tylko niektóre z wielu recenzji produktu. Za 50 ml zapłacimy około 50 zł.