Ten krem do twarzy łączy pradawną, koreańską tradycję i ideę skin-minimalizmu. W jednej formule skrywa zarówno składniki, które odżywiają skórę, jak i komponenty, które działają przeciwstarzeniowo. Efekt? Długotrwałe nawilżenie, rozświetlenie i odbudowa bariery hydrolipidowej. W dodatku dobrze wygląda pod makijażem.

Beauty of Joseon to jedna z najpopularniejszych, koreańskich marek kosmetycznych w Polsce. Jej filozofia opiera się na łączeniu przekazywanej z pokolenia na pokolenie wiedzy o pielęgnacji skóry z najnowszymi technologiami. Jej specjalnością są kosmetyki, które oszczędzają czas – działają na wiele problemów skórnych jednocześnie. Nic dziwnego, że wiele z nich zyskało status bestselleru, tak jak słynny krem przeciwsłoneczny z filtrem SPF 50+ czy regenerujące serum pod oczy z retinolem i żeń-szeniem. Ogromną popularność na całym świecie zdobył też Dynasty Cream.

Jak działa Dynasty Cream Beauty of Joseon?

Dynasty Cream to pierwszy kosmetyk w portfolio Beauty of Joseon, który doceniono za to, że działa wielozadaniowo. Z jednej strony intensywnie nawilża i odżywia skórę, z drugiej – ma właściwości przeciwstarzeniowe i przywraca cerze zdrowy balans. To zasługa cennych składników, które zamknięto w formule kremu. Na liście znajdziemy między innymi:

wodę z otrębów ryżowych, która nawadnia i rozświetla skórę,

żeń-szeń o działaniu anti-aging,

niacynamid, który zapobiega niepożądanemu przetłuszczaniu się skóry i wyrównuje jej koloryt,

skwalan, który wspiera barierę ochronną naskórka,

adenozynę, która poprawia jędrność.

Dzięki tym komponentom krem działa wielokierunkowo: nawilża, wygładza, przywraca cerze blask i spowalnia jej starzenie się. Na uwagę zasługuje też jego formuła. Na pierwszy rzut oka wydaje się bogata i treściwa, ale po nałożeniu na skórę staje się lekka i daje efekt healthy glow.

Opinie o kremie Dynasty Beauty of Joseon – co sądzą Polki?

Kosmetyk w krótkim czasie zyskał uznanie wśród kobiet na całym świecie. Pokochały go również Polki, co widać wyraźnie w opiniach na jego temat. W serwisie internetowym drogerii Hebe ma średnią ocenę 4,9/5 przy ponad 200 głosach. Tak piszą na jego temat internautki:

Skóra jest gładka i nawilżona, nawet nie widać zmęczenia po całym dniu. Nawilża, nie obciąża skóry, dobry pod makijaż. Rozjaśnia cerę, nie rolluje się przy nakładaniu warstw, pomógł mi również trochę z trądzikiem. Mój ulubieniec

W pełnej cenie krem Dynasty od koreańskiej marki Beauty of Joseon kosztuje ok. 100 zł, ale warto polować na niego w promocji.