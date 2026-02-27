Ten mus do ciała to ratunek dla skóry przed wiosną. Pachnie bergamotką i drzewem różanym
Skóra po zimie może być przesuszona, szorstka i matowa. Jak przywrócić jej nawilżenie i zdrowy blask? Pomoże ten mus do ciała. Nie dość, że intensywnie odżywia i zmiękcza, to przepięknie pachnie.
Zima bywa dla skóry niemałym wyzwaniem. Suche powietrze z kaloryferów czy dieta uboższa świeże warzywa i owoce to tylko niektóre z wielu czynników wpływających na jej kondycję. Szukasz sposobu na to, by znów stała się nawilżona i aksamitnie gładka? Ten wiosenny mus do ciała będzie doskonałą bazą codziennej pielęgnacji.
Wiosenny mus do ciała – sposób na regenerację skóry
Ma konsystencję puszystego musu, ale po rozgrzaniu w dłoniach zamienia się w delikatny, otulający skórę olejek. Wiosenny mus do ciała od polskiej marki 4Szpaki to kompozycja starannie dobranych odżywczych składników, takich jak:
- masło shea,
- masło kakaowe,
- oleje roślinne: słonecznikowy, z pestek winogron i awokado,
- skrobia ziemniaczana.
To dzięki nim kosmetyk skutecznie zmiękcza naskórek, sprawia, że staje się aksamitnie gładki i długotrwale chroni go przed przesuszeniem. Skóra na powrót staje się miękka, nawilżona i ukojona. Ponadto mus ma przyjemny, energetyzujący zapach, który wprawia w dobry nastrój i otula na cały dzień. Wśród nut zapachowych znalazły się między innymi akordy soczystej bergamotki, zielonej cytryny oraz relaksującego drzewa różanego.
Opinie o wiosennym musie do ciała 4Szpaki
Za efekt nawilżenia i ukojenia oraz przepiękny zapach kosmetyk pokochało już wiele Polek. Najlepiej świadczą o tym ich opinie.
MUS REWELACYJNY. Dobrze nawilża.
Cudownie wpływa na skórę
Uwielbiam za konsystencję, wchłanialność i wydajność.
Piszą na jego temat internautki. Formuła musu jest wegańska, a aluminiowa puszka, w której jest zamknięty, nadaje się do recyklingu.