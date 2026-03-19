Długotrwale nawilża skórę i wzmacnia paznokcie. Ten krem do rąk kosztuje kilka złotych, a zapewnia efekt satin skin i działa niczym kojący rytuał dla zmysłów. Polki pokochały go za odżywcze właściwości i hipnotyzujący zapach.

Dobry krem do rąk to must-have, szczególnie w czasie, w którym skóra dłoni bywa przesuszona, podrażniona i szorstka. Ten od polskiej marki Eveline łączy w sobie właściwości kremu i serum. Nie tylko doskonale nawilża naskórek, ale też wygładza go, zmiękcza i wzmacnia.

Waniliowy krem do rąk Eveline – jak działa?

Krem-serum do rąk i paznokci od marki Eveline to remedium dla suchej i szorstkiej skóry dłoni. Jego innowacyjna formuła wspiera naturalny proces odnowy naskórka i głęboko go odżywia. To zasługa specjalnego kompleksu Rich Nourishing oraz olejku arganowego. Recepturę dodatkowo wzbogacono o wyciąg z lukrecji, który rozjaśnia przebarwienia i przywraca skórze zdrowy koloryt, a także kwas hialuronowy, który długotrwale chroni dłonie przed przesuszeniem. W składzie znalazły się także D-pantenol i alantoina – komponenty, które łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia. Dzięki nim ten kosmetyk działa jak kojący opatrunek na skórę dłoni po użyciu detergentów czy spacerze w wietrzny dzień.

Opinie o kremie-serum do rąk Eveline – co piszą o nim Polki?

Krem-serum od Eveleine pozostawia skórę aksamitnie gładką, delikatnie nabłyszcza paznokcie i przepięknie pachnie. Jego elegancki, waniliowy zapach daje wrażenie luksusowego zabiegu na dłonie za każdym razem, kiedy go nakładasz. Potwierdzają to opinie Polek.

Krem rewelacyjny, super się wchłania i jego zapach obłędny. Dłonie przyjemne w dotyku przez bardzo długi czas. Ten krem ma obłędny zapach, uwielbiam go! Ręce aksamitne i gładkie po zastosowaniu, nie ma wad.

Co ciekawe, za 100 ml zapłacimy jedynie 8 zł.