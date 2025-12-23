Są takie momenty w pielęgnacji, kiedy nie chodzi wyłącznie o nawilżenie. Liczy się konsystencja, zapach, to wrażenie komfortu, które zostaje na skórze jeszcze długo po aplikacji… Lekkie formuły, które nie obciążają, a jednocześnie realnie odżywiają, coraz częściej wygrywają z ciężkimi balsamami. Zwłaszcza wtedy, gdy skóra potrzebuje ukojenia po całym dniu- od suchego powietrza, zanieczyszczeń czy po prostu zmęczenia.

Zapach też ma znaczenie. Ciepły, nieoczywisty, trochę drzewny, czyli taki, który działa uspokajająco i sprawia, że codzienna pielęgnacja zamienia się w mały rytuał. Gdy do tego dochodzi skład, który faktycznie wspiera skórę, a nie tylko obiecuje szybki efekt, wówczas trudno przejść obok tego obojętnie.

Właśnie dlatego ostatnio sięgnęłam po lotion do ciała z drzewa sandałowego i bursztynu marki Mokosh. Jego formuła łączy lekkość z odżywieniem- skwalan pozyskiwany z oliwy z oliwek oraz oleje z baobabu i jojoba otulają skórę, zapobiegając utracie wilgoci, ale bez efektu tłustego filmu. Ekstrakty z bursztynu i drzewa sandałowego działają regenerująco i ochronnie, pozostawiając skórę miękką i gładką w dotyku.

Na uwagę zasługuje też roślinny propanediol, który wspomaga działanie pozostałych składników aktywnych i pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, a sandałowiec biały koi i łagodzi skórę narażoną na wpływ miejskich zanieczyszczeń. To jeden z tych lotionów, po które sięga się intuicyjnie, wtedy gdy skóra potrzebuje czegoś więcej niż zwykłego balsamu.