Ma ultra lekką formułę, ale działa jak tarcza przeciw promieniom UVA, UVB i HEV. Ten krem z filtrem SPF 50 Asoa to niezawodna ochrona dla skóry (nie tylko) latem. W składzie między innymi olej z pestek moreli i kwas hialuronowy.

Asoa to polska marka, której specjalnością są naturalne kosmetyki do pielęgnacji i makijażu. Ich receptury powstają w laboratorium umiejscowionym w malowniczym Beskidzie Sądeckim. Bazują na cennych, naturalnych składnikach, wieloletnim doświadczeniu i najnowszej wiedzy. Dzięki temu celują prosto w wyjątkowe potrzeby skóry i pozwalają zadbać o jej kondycję kompleksowo. Dokładnie tak działa lekki krem SPF 50 PA++++. To połączenie nowoczesnych filtrów przeciwsłonecznych, roślinnych ekstraktów i olejów, które chronią cerę i pielęgnują ją na wielu poziomach.

Krem do twarzy SPF 50 Asoa – ochrona i pielęgnacja skóry w jednym kosmetyku

Ma lekką, nawilżającą konsystencję, ale jest naszpikowany składnikami aktywnymi. Przeciwsłoneczny krem Asoa zawiera nowoczesne, fotostabilne filtry, które chronią cerę przed promieniowaniem:

UVA odpowiedzialnym za fotostarzenie skóry,

UVB wywołującym oparzenia słoneczne,

HEV, czyli światłem niebieskim, emitowanym m. in. przez ekrany.

Na tym nie koniec. W składzie znalazły się też naturalne oleje i ekstrakty roślinne, składniki wiążące wodę w naskórku oraz kojące podrażnienia. Na liście znajdziemy między innymi kwas hialuronowy, glicerynę, pantenol, niacynamid, a także: wyciąg z wąkrotki azjatyckiej czy olej z pestek moreli. Efekt? Skóra jest nie tylko odpowiednio chroniona przed słońcem, ale też nawilżona i ukojona. Formuła kremu nie bieli i nie roluje się pod makijażem.

1 Krem SPF 50 Asoa Kup teraz

Opinie o kremie do twarzy SPF 50 Asoa – jak oceniają go Polki?

O skuteczności tego kremu najlepiej świadczą opinie na jego temat. Polki pokochały go za lekką konsystencję, wysokiej jakości filtry i właściwości pielęgnacyjne.

No co tu pisać. Nie zapycha. Nie bieli. Ładnie nawilża i nie roluje się. Naprawdę godny polecenia. Efekty są zauważalne, skóra rozświetlona, wyrównany koloryt oraz odczuwalne napięcie skóry. Ma lekką konsystencję i doskonale się wchłania. Fajna, nietłusta konsystencja, po naniesieniu niewidoczna na skórze. Świetny krem!

To tylko niektóre z wielu recenzji w serwisie internetowym drogerii Hebe. Za kosmetyk zapłacimy ok. 98 zł, ale w promocji upolujemy go nawet za połowę tej ceny.