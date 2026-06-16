Koi, nawilża i działa przeciwstarzeniowo. Koreański krem z kwasem hialuronowym to opatrunek dla cery suchej, odwodnionej i dojrzałej. W składzie ma jeden z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych składników anti-aging w K-beauty.

Bergamo to korańska marka kosmetyczna, której specjalnością są kremy spowalniające proces starzenia się skóry. Słyną nie tylko ze swoich właściwości, ale też lekkich formuł, które najlepiej sprawdzają się w porannej pielęgnacji. Właśnie taką ma kultowy Hyaluronic Acid – nawilżający krem, który chroni cerę przed przesuszeniem i pozwala na dłużej zachować jej młodzieńczy wygląd.

Krem Hyaluronic Acid Bergamo – jak działa?

Nawilżający krem do twarzy Bergamo Hyaluronic Acid działa na skórę na wielu poziomach. Po pierwsze: zapewnia jej optymalny poziom nawilżenia na długie godziny. Po drugie: łagodzi podrażnienia. Po trzecie: stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, a co za tym idzie – wspiera proces regeneracji naskórka i spowalnia starzenie. W składzie kosmetyku znalazły się aż trzy różne formy kwasu hialuronowego – humektantu, który wiąże wodę i wypełnia zmarszczki. Ponadto formułę wzbogacono o alantoinę, która działa kojąco, oraz adenozynę – jeden z najczęściej wykorzystywanych składników przeciwstarzeniowych w koreańskiej pielęgnacji.

Mimo bogatego składu nawilżający krem hialuronowy Bergamo ma lekką konsystencję. Łatwo się rozprowadza, szybko wchłania i dobrze wygląda pod podkładem. Efekt? Zdrowo wyglądająca, nawilżona skóra bez uczucia ciężkości.

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Opinie o kremie hialuronowym Bergamo – jak oceniają go Polki?

Najlepszy krem, jaki do tej pory miałam. Konsystencja jest lekka, szybko się wchłania i nie zostawia lepkiej warstwy, więc dobrze sprawdza się zarówno rano pod makijaż, jak i wieczorem. Niejednokrotnie uratował moją skórę, gdy potrzebowała odbudowy i nawilżenia.

To tylko niektóre z wielu opinii na temat kremu Bergamo Hyaluronic Acid w serwisie internetowym drogerii Hebe. Polki pokochały go za przyjemną formułę, silne nawilżenie i właściwości przeciwstarzeniowe. W regularnej cenie zapłacimy za niego ok. 50 zł.