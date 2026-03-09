Szybko się wchłania, intensywnie nawilża i przywraca cerze zdrowy blask. Ten koreański krem nieprzypadkowo stał się absolutnym bestsellerem. Jego lekka formuła z filtratem ze śluzu ślimaka działa na wiele problemów skórnych. Potwierdzają to opinie Polek.

COSRX to jedna z najpopularniejszych, koreańskich marek kosmetycznych, która słynie z wyjątkowych receptur bazująch na cennych, naturalnych składnikach. W jej portfolio znajdziemy wiele kosmetyków, które zyskały uznanie na całym świecie, ale jedna linia szczególnie podbiła serca Polek. Częścią kultowej serii Snail Advanced jest uwielbiany krem z mucyną, który działa jak intensywnie nawilżający opatrunek. To idealny wybór dla skóry suchej i pozbawionej witalności.

COSRX Advanced Snail 92 All-in-One Cream – jak działa?

Słynny koreański krem COSRX Advanced Snail 92 odświeża, koi i zmiękcza skórę, przywracając jej zdrowy, promienny wygląd. Jego działanie to zasługa jednego z najcenniejszych składników K-beauty – mucyny, czyli filtratu ze śluzu ślimaka. Dzięki wysokiej zawartości białka, antyoksydantów i kwasu glikolowego uchodzi on za skuteczne wsparcie w procesie regeneracji cery. Działa nie tylko nawilżająco, ale też przeciwstarzeniowo i naprawczo. Poza tym formułę kremu wzbogacono o betainę, która zmniejsza utratę wody z naskórka oraz niezawodne duo łagodzące podrażnienia, czyli pantenol i alantoinę.

Już po pierwszym użyciu kosmetyk pozostawia skórę nawilżoną, miękką i ukojoną, a długotrwałe stosowanie go zmniejsza widoczność zmarszczek i poprawia teksturę cery. Krem ma lekką, hydrożelową konsystencję, dzięki której szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze niepożądanego, tłustego filmu. Niektórzy podkreślają nawet, że spełnia swoje zadanie, a jest prawie niewyczuwalny. Wszystko to czyni go idealnym wyborem do cery suchej, wrażliwej i dojrzałej, ale też z zaburzeniami równowagi sebum.

Co Polki myślą o kremie ze śluzem ślimaka COSRX?

Same za siebie mówią opinie o popularnym kremie Advanced Snail 92 od koreańskiej marki CORSX. Polki pokochały go za doskonałe wchłanianie, intensywne nawilżenie i działanie anti-aging.

Tak miękkiej i nawilżonej buzi chyba nigdy wcześniej nie miałam Dla mnie rewelacyjny krem do twarzy, działa jak zabieg w SPA! Rewelacyjny krem. Skóra po nim jest napięta odżywiona, zregenerowana i ukojona.

To tylko niektóre z wielu pozytywnych recenzji na jego temat. W pełnej cenie kosztuje ok. 75 zł, ale jest wart każdej złotówki.