Koreańska pielęgnacja słynie ze składników niespotykanych w innych rejonach świata. Jednym z nich jest peptyd o nazwie Syn-Ake, który działa podobnie jak jad węża. To na nim bazuje spłycający zmarszczki krem, który bije rekordy popularności wśród Polek. Napina skórę i pozwala na dłużej zachować jej młodzieńczy wygląd.

Ten krem uchodzi za prawdziwy eliksir młodości zamknięty w słoiczku. Sekretem koreańskiej receptury jest jeden z najcenniejszych składników aktywnych K-beauty. Jak działa?

Koreański krem przeciwzmarszczkowy Bergamo Intensive Snake – nawilżenie i anti-aging

Wygładza zmarszczki, zapobiega powstawaniu nowych i działa niczym lifting. Krem przeciwzmarszczkowy Bergamo Intensive Snake to kosmetyk, który odmładza skórę i chroni ją przed wpływem czynników zewnętrznych. W składzie ma syntetyczny peptyd Syn-ake, który naśladuje działanie jadu żmii – rozluźnia mięśnie twarzy i zmniejsza widoczność zmarszczek mimicznych. Ponadto jego formułę wzbogacono o wosk pszczeli, który przyspiesza proces naturalnej odnowy biologicznej naskórka oraz olej słonecznikowy, który działa kojąco i przywraca cerze zdrowy blask.

Działanie kremu widać od razu po aplikacji. Skóra wygląda promiennie, jest doskonale nawilżona i ukojona. Długotrwałe stosowanie przyczynia się z kolei do widocznego spłycenia zmarszczek i poprawy tekstury cery.

Opinie o kremie Bergamo Intensive Snake – jak oceniają go Polki?

Krem Bergamo Intensive Snake to jeden z najchętniej wybieranych przez Polki koreańskich kosmetyków. Internautki podkreślają, że doskonale się wchłania, wspaniale nawilża i działa przeciwstarzeniowo.

Uzależniająco upiększający. Lekki, robi to, co obiecuje etykieta – co nie jest częste. Super krem, cera po pierwszym użyciu jest widocznie wygładzona. Nadaje się także pod makijaż, szybko się wchłania. Redukuje drobne zmarszczki, odmładza i poprawia wygląd twarzy.

Czytamy na jego temat. Kosmetyk oceniono na 4,8/5 przy blisko 1000 wystawionych opinii w serwisie internetowym drogerii Hebe. Kosztuje ok. 70 zł.