Nieprzespana noc bardzo szybko odbija się na wyglądzie twarzy. Opuchnięte powieki, cienie pod oczami i zmęczona skóra sprawiają, że nawet makijaż nie jest w stanie w pełni ukryć oznak niewyspania. W takich sytuacjach kluczową rolę odgrywa odpowiednia pielęgnacja, która nie tylko maskuje problem, ale realnie poprawia kondycję delikatnej skóry wokół oczu.

Tu z pomocą przychodzi HDRÈY Eyebag Eye Cream, czyli krem pod oczy stworzony z myślą o redukcji cieni, obrzęków i zmarszczek. Jego formuła została opracowana tak, aby działać kompleksowo: nawilżać, wygładzać i przywracać spojrzeniu świeżość nawet po wyjątkowo krótkiej nocy.

1 Krem pod oczy na cienie, opuchliznę i zmarszczki Hdrey Kup teraz

Jednym z kluczowych składników jest ekstrakt ze świetlika lekarskiego, znany z właściwości kojących i przeciwzapalnych. Skutecznie łagodzi podrażnienia, zmniejsza obrzęki i pomaga wyrównać koloryt skóry. Dzięki temu okolica oczu wygląda na bardziej wypoczętą i zrelaksowaną.

W składzie nie zabrakło również ekstraktu z kawy, czyli kofeiny, która pobudza mikrokrążenie i działa napinająco. To właśnie ona odpowiada za redukcję cieni pod oczami i efekt rozświetlenia, nadając skórze zdrowy blask.

Za działanie przeciwstarzeniowe odpowiada kompleks Renaissance HPS3®, wspierający regenerację skóry i poprawę jej elastyczności, a także peptyd Acetyl Hexapeptide-8, który pomaga wygładzać zmarszczki mimiczne i poprawia strukturę skóry.

Efekt? Skóra wokół oczu staje się wyraźnie gładsza, bardziej napięta i promienna, a spojrzenie odzyskuje świeżość- nawet po ciężkiej nocy.