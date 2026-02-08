Dobry krem do twarzy to podstawa codziennej pielęgnacji. Przy obecnej ilości nowych propozycji na rynku coraz trudniej jednak trafić na produkt, który naprawdę odpowiada na potrzeby naszej skóry. Półki uginają się od kremów nawilżających, odżywczych, regenerujących, przeciwzmarszczkowych, kojących, ochronnych, „dla cery wrażliwej”, „dla cery wymagającej”, „dla cery zmęczonej”. W teorii każdy z nich brzmi obiecująco, w praktyce często okazuje się, że skóra nadal jest napięta, przesuszona, czy podrażniona.

Czas na lekki krem regenerujący o działaniu regenerującym

Jeśli widzisz, że Twoja skóra błaga o nawilżenie i ukojenie, warto sięgnąć po rozwiązanie, które działa wielowymiarowo. Takim produktem jest odnawiający krem o działaniu regenerującym BasicLab Dermocosmetics Complementis. To kosmetyk, który łączy intensywne nawilżenie z odżywieniem ze wsparciem naturalnej bariery ochronnej skóry.

BasicLab Dermocosmetics Complementis- skład kremu

Jego formuła została oparta na starannie dobranych składnikach aktywnych. Trehaloza wzmacnia naturalne funkcje bariery hydrolipidowej, pomagając skórze zatrzymać wodę. Ksylitol wspiera mikrobiom skóry i wzmacnia jej funkcje ochronne, a inozytol zmniejsza objawy nadmiernej suchości oraz zapobiega utracie wilgoci. W składzie znajduje się również neuropeptyd SNAP-8™, który poprawia elastyczność skóry i pomaga redukować drobne zmarszczki mimiczne.

To jednak nie wszystko. Olej konopny łagodzi podrażnienia, odżywia i wspiera elastyczność skóry. Witamina E neutralizuje wolne rodniki i wspiera ochronę przed przedwczesnym starzeniem. Masło shea oraz olej z awokado pozostawiają na skórze delikatną warstwę ochronną, która zabezpiecza ją przed czynnikami zewnętrznymi, a alantoina zmniejsza uczucie swędzenia i dyskomfortu.

Dzięki takiemu połączeniu składników krem nie tylko łagodzi uczucie napięcia i wrażliwości spowodowane wysuszeniem, ale także chroni barierę lipidową skóry, wzmacnia jej mikrobiom, redukuje zaczerwienienia i drobne zmarszczki mimiczne.