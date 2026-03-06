Każda z nas chyba choć raz pomyślała o tym, jak wspaniale byłoby zatrzymać czas- choćby na chwilę. Pierwsze drobne linie wokół oczu, delikatne zmarszczki mimiczne czy utrata jędrności skóry często pojawiają się szybciej, niż się tego spodziewamy. Choć proces ten jest czymś naturalnym to bywa, że ciężko jest nam go zaakceptować.

Na szczęście na rynku pojawia się coraz więcej dobrych kosmetyków, które nie tylko poprawiają kondycję skóry, lecz także przywracają jej blask, elastyczność i młodzieńczy wygląd. Jednym z produktów, który nie skupia się wyłącznie na zmarszczkach, ale wspiera skórę w kilku obszarach jednocześnie: nawilża, wygładza, ujędrnia i wyrównuje koloryt jest krem przeciwstarzeniowy marki Kiehl’s.

Krem, który przywraca skórze młodzieńczą energię

Sekret jego działania tkwi w zaawansowanej formule, która wspiera naturalne procesy regeneracyjne skóry. Zawarta w kremie fitomimetyczna witamina A działa podobnie do retinolu wygładza drobne linie, zmiękcza strukturę skóry i pomaga spłycić zmarszczki. Z kolei opatentowana cząsteczka proksylaneᴳˣ przywraca skórze jędrność i elastyczność, dzięki czemu twarz wygląda młodziej i bardziej promiennie. Formułę uzupełnia błyskoporek podkorowy- składnik znany z tradycyjnej medycyny, który pomaga wyrównać koloryt skóry i przywraca jej naturalny blask. W efekcie cera staje się wyraźnie gładsza, bardziej napięta i pełna zdrowego glow.

Krem ma treściwą konsystencje, ale szybko się wchłania. Jest bardzo wydajny, opakowanie 50ml wystarczało mi na ok. 5 miesięcy codziennego stosowania rano i wieczorem. Skóra rano po jego stosowaniu jest wygładzona i promienna; Bardzo polecam! Super formuła

– piszą na stronie Notino zachwycone internautki.

Kiehl’s Super Multi-Corrective Cream. Krem do zadań specjalnych

Regularne stosowanie kremu pomaga: zmniejszyć widoczność drobnych linii i zmarszczek na twarzy oraz szyi, wzmocnić skórę i delikatnie podnieść owal twarzy, czy wyrównać nierówny koloryt cery. Warto również wspomnieć o tym, że produkt ten posiada lekką konsystencję, dzięki czemu szybko się wchłania. Dla szybszego efektu warto stosować go nie tylko rano, ale również wieczorem.