Retinol, kwas hialuronowy, a może peptydy – co najlepiej sprawdzi się w pielęgnacji wyjątkowo wrażliwej skóry wokół oczu? Nie musisz wybierać. Polska marka Resibo stworzyła krem pod oczy, który zawiera aż 3 cenne składniki aktywne o potwierdzonym działaniu. Redukuje zmarszczki i przywraca spojrzeniu blask.

Skóra pod oczami jest wyjątkowo cienka, delikatna i wrażliwa na podrażnienia. To na niej najszybciej widać oznaki starzenia się, skutki nieprzespanych nocy i przewlekłego zmęczenia. Na wszystkie skutecznie działa krem Resibo, którego zaawansowana formuła intensywnie nawilża, poprawia napięcie i rozjaśnia cienie.

Dobry krem pod oczy? Odkryj Resibo Eye Guru

Resibo Eye Guru to tak naprawdę nie krem, lecz koncentrat, a dokładniej arcykoncentrat. Jego receptura bazuje na trzech cennych składnikach aktywnych:

retinolu , czyli pochodnej witaminy A, która wspiera odnowę biologiczną komórek skóry i poprawia jej teksturę,

kwasie hialuronowym , który intensywnie nawilża i długotrwale chroni przed przesuszeniem,

peptydzie miedzi, który zmniejsza widoczność zmarszczek.

Ponadto formułę kremu wzbogacono o witaminę C, która rozświetla cienie pod oczami i ekstrakt z alg, który zapewnia dodatkową dawkę nawilżenia. Mimo bogactwa substancji czynnych koncentrat ma bardzo lekką konsystencję. Szybko się wchłania. Natychmiastowo poprawia wygląd skóry i nadaje się pod makijaż. Jego skuteczność potwierdzają wyniki badań. 100% osób testujących kosmetyk przyznało, że intensywnie nawilża i odżywia skórę. Aż 95% probantów zauważyło poprawę jędrności, a 91% potwierdziło, że krem rozjaśnia cienie.

Opinie o kremie Resibo Eye Guru – co sądzą Polki?

O tym, że krem naprawdę działa, czytamy też w opiniach Polek. Internautki pokochały go za lekką formułę i skuteczność.

Skóra jest bardziej nawilżona, a zmarszczki mniej widoczne. Wybitny krem. Faktycznie spłyca zmarszczki. Wspaniały krem wart KAŻDYCH pieniędzy !!! Już po 1 użyciu zmarszczki w okolicach oczu widocznie się zmniejszyły.

To tylko niektóre z wielu recenzji na temat arcykoncentratu Resibo Eye Guru. Kosmetyk kosztuje ok. 100 zł i ma praktyczne opakowanie z pompką.