Jeden kosmetyk, aż 6 różnych zastosowań? Poznaj krem nawilżająco-odżywczy, który bije rekordy popularności wśród Francuzek. Ten produkt rekomendują dermatolodzy, a makijażyści używają go jako bazy pod make-up.

Choć uwielbiamy złożone z wielu kroków rytuały piękna, cenimy też proste i skuteczne, kosmetyczne rozwiązania. Jednym z nich jest bez wątpienia ten viralowy krem o wielofunkcyjnej formule, który nieprzypadkowo uchodzi za sekret urody paryżanek. Embryolisse Lait Crème Concentré to ulubieniec wizażystów, gwiazd i słynących z zadbanej cery Francuzek. W czym tkwi jego fenomen?

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Ten krem nawilżający sprzedaje się jak świeże bułeczki. Embryolisse Lait Crème Concentré ma aż 6 zastosowań

Wyjątkową formułę kremu Embryolisse Lait Crème Concentré opracowali dermatolodzy. W składzie znalazły się cenne składniki aktywne, takie jak:

masło shea – odżywia skórę i pozostawia ją aksamitnie miękką,

aloes – nawilża i koi podrażnienia,

proteiny sojowe – długotrwale chronią przed przesuszeniem,

wosk pszczeli – chroni przed utratą nawilżenia i wpływem czynników zewnętrznych.

Kosmetyk świetnie sprawdza się jako baza pod makijaż, ale też codzienny krem nawilżający, opatrunek na podrażnienia i zaczerwienienia po nadmiernej ekspozycji słonecznej czy po goleniu. Co ciekawe – można go używać na 6 różnych sposobów. Nałożony pod make-up przedłuża jego trwałość. Zaaplikowany w formie maski na noc fantastycznie regeneruje skórę. Z powodzeniem możesz nim także zmyć makijaż – wystarczy nałożyć go na wacik.

Embryolisse Lait Crème Concentré zapewnia naturalne, satynowe wykończenie, a przez swoją wszechstronność na stałe zagościł w kosmetyczkach modelek, aktorek i wizażystów. Mówi się, że tubka tego kremu sprzedaje się co pięć sekund.