Delikatne zmarszczki i utrata jędrności to naturalny etap, który pojawia się po trzydziestce. Skóra staje się bardziej wymagająca i potrzebuje więcej wsparcia. Poznaj krem pozwoli Ci nie tylko zamaskować pierwsze oznaki starzenia, ale również spowolnić ten proces.

Zazwyczaj to właśnie w okolicach 30 roku życia zaczynamy dostrzegać pierwsze oznaki starzenia. Produkcja kolagenu spada, a nasza skóra powoli traci jędrność, elastyczność i naturalne napięcie. Pojawiają się drobne zmarszczki, owal twarzy staje się mniej wyraźny, a cera – bardziej wymagająca. To moment, w którym pielęgnacja powinna wejść na wyższy poziom i odpowiadać na konkretne potrzeby skóry, a nie tylko działać powierzchownie.

Kompleksowa pielęgnacja odbudowująca dla cery dojrzałej

Właśnie dlatego kremy na noc odgrywają tak ważną rolę – to wtedy skóra intensywnie się regeneruje i najlepiej przyswaja składniki aktywne. Jednym z produktów, który zyskuje coraz większe uznanie wśród cer 30+, jest odbudowujący krem przeciwzmarszczkowy na noc marki Hdrey – Collagen 9D x Cu x PDRN.

To kosmetyk zaprojektowany z myślą o kompleksowej odbudowie skóry – nie tylko nawilża, ale realnie wpływa na jej strukturę. Jego siłą jest zaawansowana formuła oparta na aż dziewięciu formach kolagenu, które działają wielopoziomowo: wzmacniają włókna podporowe skóry, poprawiają jej gęstość i przywracają sprężystość. Efekt? Skóra staje się wyraźnie bardziej napięta i wygląda młodziej.

Bogactwo składników aktywnych

Kluczowym składnikiem jest także peptyd miedziowy – jeden z najbardziej cenionych składników anti-aging. Wspiera produkcję kolagenu i elastyny, przyspiesza regenerację oraz działa antyoksydacyjnie, chroniąc skórę przed stresem oksydacyjnym. W połączeniu z PDRN, który wspomaga odnowę komórkową i poprawia mikrokrążenie, tworzy duet idealny dla skóry potrzebującej odbudowy.

Formułę uzupełnia kompleks Renaissance HPS3®, który wzmacnia barierę hydrolipidową i dodatkowo chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Całość zamknięta jest w bogatej, otulającej konsystencji, która doskonale sprawdza się w wieczornej pielęgnacji – intensywnie odżywia i zapewnia komfort przez całą noc.

Regularne stosowanie sprawia, że skóra odzyskuje jędrność, staje się bardziej elastyczna, a zmarszczki stopniowo się wygładzają. Jeśli szukasz więc skutecznego kremu na noc to propozycja od marki Hdrey może okazać się strzałem w dziesiątkę.