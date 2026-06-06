Szukasz kosmetyku, który działa jak płyn micelarny, ale ma konsystencję lekkiego kremu? Ten produkt od Solverx łączy w sobie demakijaż i pielęgnację. Rozpuszcza make-up w kilka sekund i nie wywołuje podrażnień. W składzie ma między innymi pantenol i hydrolizowane proteiny pszenicy.

Dobry kosmetyk do demakijażu powinien być skuteczny, ale łagodny dla skóry. Dokładnie tak działa krem micelarny Solverx, który usuwa zanieczyszczenia, bez naruszania naturalnej bariery ochronnej naskórka. To ideał do cery suchej i wrażliwej.

Krem micelarny Solverx Sensitive – sposób na skuteczny, ale delikatny demakijaż

Działa na takiej samej zasadzie, jak płyn micelarny, ale ma przyjemną, kremową konsystencję. Krem micelarny Solverx Sensitive to dermokosmetyk, który usuwa makijaż, a jednocześnie wspiera mikrobiom i przywraca skórze równowagę. Jego formuła bazuje na łagodnych substancjach myjących, dzięki którym zanieczyszczenia zamykane są w specjalne pęcherzyki – micele, a następnie usuwane wraz z wodą. Efekt? Oczyszczona, gładsza, zbalansowana skóra bez nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia i podrażnień.

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Sekretem kosmetyku są składniki pielęgnujące. Zawiera on między innymi alantoinę i pantenol – komponenty, które działają na skórę kojąco i łagodząco, ale też probiotyki, które wspierają mikrobiom oraz hydrolizowane proteiny soi i pszenicy. Formuła dedykowana jest osobom, które mają cerę suchą, wrażliwą czy skłonną do podrażnień.

Opinie o kremie micelarnym Solverx Sensitive – co sądzą Polki?

Krem micelarny Solverx Sensitive to jeden z najbardziej lubianych dermokosmetyków do demakijażu. Polki pokochały go za delikatne, lecz skuteczne działanie, kojące właściwości i fakt, że rozpuszcza make-up bez konieczności pocierania twarzy.

Rewelacyjnie oczyszcza i nie podrażnia, zużyłam już kilka opakowań. Dobrze i szybko zmywa make-up, przyjemny w użytkowaniu, nie podrażnia. Najlepszy kosmetyk do demakijażu twarzy i oczu, jedyny który jest tolerowany przez moją skórę na powiekach. Produkt idealny. Pięknie domywa makijaż i filtr.

Piszą na jego temat internautki. Za 100 ml w pełnej cenie zapłacimy około 30 zł.