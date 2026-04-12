To nie jest kolejny krem, który obiecuje więcej, niż daje. To formuła, która działa natychmiast – jak kojący kompres dla skóry w kryzysie. Efekt? Widoczny już po pierwszej aplikacji. I uczucie ulgi, które trudno pomylić z czymkolwiek innym.

W świecie beauty, gdzie trendy zmieniają się szybciej niż pory roku, coraz częściej wracamy do tego, co podstawowe: komfortu, równowagi i realnej troski o skórę. Minimalizm w pielęgnacji przestaje być wyborem – staje się potrzebą. Szczególnie wtedy, gdy skóra wysyła wyraźne sygnały przeciążenia: pieczenie, zaczerwienienie, nadreaktywność.

To właśnie w takich momentach liczy się nie ilość, a jakość – i formuły, które działają nie dekoracyjnie, lecz naprawczo. Kremy typu SOS przestają być dodatkiem, a stają się fundamentem codziennej rutyny. Bo zdrowa skóra nie potrzebuje efektów specjalnych, tylko wsparcia.

Internautki nie mają już wątpliwości. Ten krem to ulga dla przesuszonej skóry

W odpowiedzi na potrzeby skóry wymagającej powstał krem BasicLab Atopicus CICA Krem SOS do skóry ultrawrażliwej, podrażnionej lub skłonnej do atopii. To produkt, który redefiniuje pojęcie ukojenia – jego ultrabogata formuła działa niczym „płynny opatrunek”, natychmiast przynosząc ulgę i wspierając procesy regeneracyjne.

Sekret skuteczności tkwi w precyzyjnie dobranych składnikach aktywnych. 1% CICA, znana ze swoich właściwości naprawczych, wspiera odbudowę uszkodzonego naskórka. 5% pantenolu intensywnie koi i nawilża, redukując uczucie pieczenia oraz swędzenia. Całość uzupełnia witamina B12, która wzmacnia barierę hydrolipidową i przywraca skórze równowagę.

To krem, który nie tylko łagodzi objawy, ale działa u źródła problemu – zmniejsza nadreaktywność skóry i wzmacnia jej naturalne mechanizmy obronne. Sprawdza się zarówno na twarzy, jak i na ciele, szczególnie w miejscach najbardziej narażonych na przesuszenie – zgięciach łokci, kolanach czy dłoniach.

Świetny do cery bardzo suchej; Bardzo dobry krem. Zamówiłam ponownie. Polecam; Mega odżywczy i łagodzący!; Efekt widać już po jednym użyciu

– zachwycają się internautki.

BasicLab Atopicus CICA Krem SOS do skóry ultrawrażliwej. Efekty

Regularne stosowanie przynosi wyraźną zmianę: skóra odzyskuje miękkość, komfort i zdrowy wygląd. Zaczerwienienia stają się mniej widoczne, a uczucie ściągnięcia ustępuje miejsca przyjemnemu ukojeniu.