Cera tłusta wymaga pielęgnacji, która nawilża, koi i przywraca jej równowagę, a przy tym wspomaga kontrolę sebum. Dobór odpowiedniego kremu bywa niemałym wyzwaniem. Istnieją jednak lekkie formuły stworzone z myślą o wyjątkowych potrzebach skóry skłonnej do przetłuszczania się. Jedną z nich jest koreański żel-krem od Beauty of Joseon wypełniony po brzegi naturalnymi składnikami dla maksymalnego uczucia świeżości w ciągu dnia.

Ma ultra lekką konsystencję i skład bogaty w naturalne ekstrakty roślinne. Żel-krem Beauty of Joseon do cery tłustej to dobra podstawa codziennej pielęgnacji. Szybko się wchłania, doskonale nawilża i sprawia, że skóra przez cały dzień wygląda świeżo i promiennie.

Żel-krem Beauty of Joseon dla skóry tłustej – jak działa?

Formuła kosmetyku bazuje na ekstrakcie z czerwonej fasoli. To składnik, który działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, a jednocześnie minimalizuje uczucie tłustości skóry i przywraca jej prawidłowy poziom nawilżenia. Receptura kremu nie zawiera ciężkich emolientów. Zamiast nich w składzie królują lekkie humektanty, które wiążą wodę w naskórku bez lepkiego filmu. Na liście znalazły się między innymi gliceryna, beta-glukan czy betaina – komponenty odpowiadające za nawilżające właściwości produktu.

1 Żel-krem do cery tłustej Kup teraz

Ponadto formułę wzbogacono o peptydy, które spowalniają proces starzenia się skóry, oraz alantoinę, która działa kojąco i łagodząco. Krem z czerwoną fasolą od Beauty of Joseon ma konsystencję żelu, dzięki czemu wchłania się błyskawicznie i pozostawia skórę gładszą, bardziej miękką, świeżą i nawilżoną.

Opinie o żelu w kremie Beauty of Joseon dla cery tłustej – jak oceniają go Polki?

Kosmetyk w serwisie internetowym drogerii Hebe zbiera niemal same pozytywne recenzje. Najlepiej świadczy o tym średnia ocena 4,9/5. Polki pokochały ten żel-krem za konsystencję, szybkie wchłanianie i seboregulujące właściwości.

Błyskawicznie się wchłania, nie wyświeca cery i nie powoduje jej zmatowienia. Skóra jest rozświetlona, nawilżona i zdrowo wygląda. Krem do twarzy, w którym się zakochałam. Nie roluje się, dobrze i szybko się wchłania. Skóra jest nawilżona. Świetny pod makijaż. Idealny krem dla tłustej skóry, idealnie się wchłania.

Piszą na jego temat internautki. W regularnej cenie kupimy go za ok. 70 zł, ale w promocji można upolować go nawet 40% taniej.