Przywraca skórze blask, intensywnie nawilża i dogłębnie oczyszcza. Ten peeling enzymatyczny jest jednocześnie maksymalnie skuteczny i ultra-delikatny. Kosztuje grosze, a daje efekt glow-up.

Peeling twarzy to ważny krok w pielęgnacji, który bywa pomijany ze względu na wysokie ryzyko podrażnień. Na szczęście istnieją kosmetyki, które złuszczają martwy naskórek w bezpieczny i bezinwazyjny sposób. Zamiast drobinek i kwasów zawierają enzymy roślinne, które rozpuszczają białko w martwych komórkach skóry i sprawiają, że cera na powrót staje się aksamitnie miękka, oczyszczona i promienna. Właśnie tak działa koreański peeling enzymatyczny Purederm.

Jak działa peeling enzymatyczny Purederm?

Oczyszczający peeling enzymatyczny Purederm w łagodny sposób rozpuszcza martwy naskórek i wspiera naturalny proces odnowy biologicznej komórek. Zawarte w nim drobinki nie podrażniają skóry, lecz są nośnikami składników aktywnych, na których bazuje jego formuła. W składzie znajdziemy naturalne wyciągi roślinne, m. in. z jabłek, cytryny, borówki czy klonu. To dzięki nim receptura nie tylko dokładnie oczyszcza skórę, ale też wspaniale rozświetla, przywraca nawilżenie i wzmacnia naczynia krwionośne.

Ten kosmetyk to znakomita alternatywa dla peelingów kwasowych. Jest delikatny, nie wywołuje podrażnień, a przy tym spełnia swoje zadanie. To produkt idealny dla osób z cerą suchą, wrażliwą, naczynkową czy trądzikową. Nic dziwnego, że Polki go pokochały.

1 Peeling enzymatyczny Purederm Kup teraz

Opinie o koreańskim peelingu enzymatycznym Purederm

Peeling enzymatyczny Purederm to jeden z najbardziej lubianych koreańskich kosmetyków do pielęgnacji, o czym świadczy średnia ocena 4,8/5 przy blisko 800 opiniach w serwisie internetowym drogerii Hebe. Internautki polubiły kosmetyk za delikatne, lecz skuteczne działanie.

Zawsze do niego wracam, ładnie pachnie, najdelikatniejszy peeling, jaki znam. Jest super dla mojej cery. Delikatny, ale dobrze sobie radzi ze złuszczaniem skóry.

Piszą na jego temat Polki. Kosmetyk ma też bardzo przystępną cenę – 19,99 zł i świetnie sprawdzi się jako rewitalizujący, bezinwazyjny zabieg na skórę, który możesz zrobić w domu.