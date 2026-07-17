Intensywnie nawilża, zmiękcza skórę, przywraca jej zdrowy koloryt i naturalny blask. Koreański krem z niacynamidem i ryżem to ukryta perełka, o której w Polsce wciąż mówi się niewiele. Ma leciutką formułę, ale dostarcza cerze dużą dawkę składników aktywnych i zapewnia jej komfort przez cały dzień.

Ekstrakt z ryżu to jeden z najbardziej cenionych składników w K-beauty. Jest bogatym źródłem aminokwasów, witamin z grupy B, minerałów i antyoksydantów o silnych właściwościach nawilżających, rozjaśniających i łagodzących. Nic dziwnego, że Koreanki od lat sięgają po niego w codziennej pielęgnacji. Pełne spektrum jego działania pokazuje krem koreańskiej marki Soqu, który poza nim zawiera między innymi kwas hialuronowy i niacynamid. Wszystko dla efektu zdrowej, nawilżonej skóry bez tłustego filmu.

Krem do twarzy Soqu Moist&Bright – jak działa?

Nawilżająco-rozjaśniający krem koreańskiej marki to lekki kosmetyk, który w pierwszej sekundzie po aplikacji zapewnia skórze komfort i aksamitną gładkość. Ma przyjemną kremowo-żelową konsystencję. Chroni przed utratą wody z naskórka i sprawia, że cera wygląda zdrowo i jest pełna blasku. Za takie działanie odpowiadają zawarte w formule składniki aktywne. Wysoko na liście znalazł się niacynamid, który rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt i redukuje nadmierną produkcję sebum. Gwiazdą składu jest ekstrakt z ryżu, który łagodzi podrażnienia, rozświetla i działa antyoksydacyjnie. W recepturze nie zabrakło również kwasu hialuronowego i gliceryny. Efekt? Miękka, optycznie wygładzona i rozświetlona skóra.

1 Krem do twarzy Soqu Moist&Bright Kup teraz

Opinie o kremie Soqu Moist&Bright – jak oceniają go Polki?

Choć kosmetyk nie jest jeszcze tak popularny, jak inne koreańskie kremy, w sieci już pojawiają się pierwsze pozytywne recenzje na jego temat.

Pięknie i długotrwale nawilża skórę, pozostawiając ją gładką i aksamitną.

Świetnie sprawdza się pod makijażem, ale możesz nosić go również solo.