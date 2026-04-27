Ma lekką formułę, wysoki filtr SPF 50, nie pozostawia białych smug i dobrze wygląda pod makijażem – brzmi jak opis dobrego kremu przeciwsłonecznego? Ten od koreańskiej marki Corsx może być bliski ideału. Polki oceniają go na 4,9/5.

Koreańskie kremy z filtrem od lat wyznaczają standardy w swojej kategorii. Doskonale łączą działanie ochronne i właściwości pielęgnacyjne. Nie pozostawiają smug i nie obciążają cery. Wśród SPF-ów marek K-beauty co najmniej kilka ma status bestselleru. Na liście najchętniej wybieranych znalazł się też aloesowy krem przeciwsłoneczny od Cosrx. Ma ultra lekką, nawilżającą formułę i SPF 50+ PA+++.

Nawilżający krem SPF 50 Cosrx – jak działa?

Aloesowy krem przeciwsłoneczny Cosrx to kosmetyk, który nie tylko chroni skórę przed słońcem, ale też dostarcza jej solidną dawkę nawilżenia. Ma filtr SPF50+ PA+++, dzięki któremu zapewnia silną ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. Jego formuła oparta jest na ekstrakcie z aloesu – składniku, który od stuleci słynie z właściwości łagodzących. To właśnie on odpowiada za nawilżające i kojące właściwości kremu. Efekt? Skóra od razu po nałożeniu jest miękka, nawodniona, a oznaki zmęczenia mniej widoczne.

Na uwagę zasługuje też sama konsystencja kremu – lekka i nieobciążająca cery. Koreański krem SPF nie pozostawia na twarzy niepożądanego tłustego filmu i dobrze współgra z makijażem.

Opinie o kremie przeciwsłonecznym Cosrx SPF 50+ PA+++ – co piszą Polki?

Najlepszym dowodem na działanie SPF-u są opinie internautek. Polki pokochały go za jego formułę i maksymalnie nawilżenie.

Idealny pod makijaż, szybko się wchłania, nie bieli. Ideał. Kolejne opakowanie. Lubię tę formułę, to że mocno nie bieli i dobrze komponuje się z makijażem. Najlepszy filtr, jakiego używałam. To kolejne opakowanie. Zero tłustości, a super nawilża.

Piszą na jego temat osoby, które go używają. W serwisie internetowym drogerii Hebe oceniono go blisko 300 razy, a jego średnia ocena to 4,9/5. Jeśli szukasz dobrego lekkiego SPF-u pod make-up, ten jest zdecydowanie warty uwagi.