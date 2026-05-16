Niedobór snu, stres i brak słońca to tylko niektóre z wielu powodów, przez które cera może stawać się szara i zmęczona. Ten krem niemal natychmiast przywraca jej zdrowy koloryt i chroni ją przed wpływem środowiska. To prawdziwa bomba witaminowa dla skóry.

Rozjaśniający krem witaminowy Bergamo – jak działa?

Witaminowy krem Bergamo to kompozycja składników aktywnych, które skutecznie rozświetlają cerę i przywracają jej jednolity, zdrowy koloryt. Jego formułę wzbogacono o ekstrakty z owoców bogatych w witaminy, m. in. z mango, cytryńca chińskiego i rokitnika. Na tym nie koniec. W składzie znalazła się gliceryna, która długotrwale chroni skórę przed przesuszeniem, oraz masło shea o silnym działaniu odżywczym i przeciwstarzeniowym.

Efekt? Cera od razu po nałożeniu jest miękka, promienna, przyjemnie nawilżona i ukojona. Przebarwienia stają się mniej widoczne, a koloryt skóry bardziej wyrównany. Co więcej: składniki zawarte w kosmetyku skutecznie chronią naskórek przed stresem oksydacyjnym i działają ujędrniająco.