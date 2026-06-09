Skóra wrażliwa i skłonna do zaczerwienień często potrzebuje natychmiastowego ukojenia po myciu. Dokładnie w takich sytuacjach sprawdza się łagodzący tonik w mgiełce od polskiej marki Bandi. Ten kosmetyk pokochały Polki.

Bandi to polska marka kosmetyczna, która od dekad wprowadza profesjonalną pielęgnację do naszych domów. Przemyślane receptury i starannie dobrane składniki aktywne dają gwarancję skuteczności. Nic więc dziwnego, że produkty zbierają setki pozytywnych opinii. Jednym z najbardziej cenionych jest ten kojący tonik-mgiełka z trehalozą. “Ratunek dla przesuszonej skory!” – piszą na jego temat Polki.

Kojący tonik-mgiełka Bandi Medical Expert – jak działa?

Ma lekką konsystencję, ale działa jak opatrunek. Kojący tonik w mgiełce Bandi Medical Expert natychmiast łagodzi podrażnienia, przywraca skórze naturalną równowagę i komfort oraz zmniejsza widoczność zaczerwienień. Już po kilku sekundach pozostawia cerę ukojoną, gładszą i doskonale nawilżoną. Jego działanie to zasługa dobrze dobranych składników aktywnych. W składzie znajdziemy takie komponenty, jak:

trehaloza o silnych właściwościach nawilżających i ochronnych,

kompleks mikrobiomowy, który wspiera rozwój pożytecznych bakterii i wzmacnia barierę ochronną skóry,

humektanty, które wiążą wodę w naskórku i długotrwale chronią ją przed przesuszeniem.

Kosmetyk nie tylko wyrównuje pH skóry, ale też delikatnie koi ją i nawilża. Jest przeznaczony do pielęgnacji każdego typu cery, szczególnie suchej i wrażliwej.

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Opinie o kojącym toniku Bandi Medical Expert – tak oceniają go Polki

Kojący tonik Bandi ma imponującą ilość pozytywnych recenzji. W serwisie internetowym drogerii Hebe oceniono go ponad 600 razy, a jego średnia ocena to 4.9/5. Polki pokochały go za ultra lekką formułę i działanie łagodzące.

Używam już bardzo długo. Rano i wieczorem. Nie podrażnia i pięknie działa na moją skóre twarzy. Świetny tonik także dla osób z problemami skórnymi – trądzik różowaty. Bardzo fajnie nawilża. To już moja kolejna, nie wiem która buteleczka toniku. Doskonale tonizuje i nawilża w ciągu dnia.

To tylko niektóre z wielu opinii na temat kosmetyku. W pełnej cenie kupimy go za ok. 35 zł.