Uwielbiasz uczucie aksamitnie gładkiej, miękkiej skóry po peelingu? Ten cukrowy scrub polskiej marki to must-have. Pachnie obłędnie, wygładza, dogłębnie odżywia naskórek i zapewnia chwile bezcennego relaksu.

Peeling ciała to jeden z najprostszych i najbardziej niedocenianych zabiegów pielęgnacyjnych, który natychmiastowo poprawia kondycję skóry. Nie tylko usuwa martwy naskórek i przyspiesza regenerację, ale też zapobiega wrastaniu włosków, wspiera mikrokrążenie, poprawia jędrność i przywraca skórze zdrowy blask. Na tym nie kończy się lista jego zalet. Dobrze dobrany scrub potrafi zapewnić nawilżenie i satynową miękkość. Dokładnie tak działa karmelizowany peeling z linii pielęgnacyjnych przysmaków od marki Ziaja. To moje absolutne odkrycie.

Dobry peeling do ciała? Ten o zapachu pianek marshmallow to rozkosz dla zmysłów

Pachnie jak słodkie, różowe pianki. Skutecznie usuwa zrogowaciały naskórek i daje efekt satin skin. Karmelizowany peeling Ziaja Marshmallow zawiera grube drobiny cukru, które delikatnie masują, redukują szorstkość skóry i przyspieszają jej regenerację. Wrażenie otulenia i nawilżenia gwarantuje zawarte w kosmetyku masło shea. To składnik, który tworzy na skórze ochronny film, zabezpiecza przed utratą wody i cudownie zmiękcza nawet najbardziej przesuszone miejsca, takie jak łokcie czy kolana. Dodatkowo formułę wzbogacono o olej kokosowy i wosk pszczeli o silnych właściwościach odżywczych.

Skóra po zabiegu tym peelingiem do ciała jest nie tylko jedwabiście gładka i miękka w dotyku, ale też nawilżona i ukojona. Nic dziwnego, że stał się jednym z faworytów na liście ulubionych kosmetyków do pielęgnacji.

1 Ziaja Marshmallow Kup teraz

Opinie o karmelizowanym peelingu do ciała Ziaja

Bogaty skład, przyjemna konsystencja i co najważniejsze – skuteczne działanie – wszystko to sprawia, że Polki coraz chętniej sięgają po ten peeling do ciała. Same za siebie mówią opinie na jego temat.

Pięknie pachnie, skóra jest przyjemnie gładka, polecam w 100%. To już kolejne opakowanie i nie dość że pięknie pachnie to pozostawia po sobie bardzo przyjemną warstwę, sprawdza się cudownie np. przed goleniem Nie spodziewałam się że będzie to aż tak dobry peeling, skóra po nim jest miękka i nawilżona.

To tylko niektóre z wielu recenzji scrubu Ziaja Marshmallow. Kosmetyk zamknięto w wygodnym słoiczku. Za 300 ml zapłacimy ok. 23 zł – tyle wystarczy, by zrobić domowy zabieg SPA, który widocznie poprawia wygląd i kondycję skóry.