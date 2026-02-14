Ten krem do twarzy zawiera aż 99,5% cennych, naturalnych składników. Skutecznie nawilża skórę i przywraca jej równowagę. „Stosuję od lat”, „To moje czwarte opakowanie” – piszą na jego temat Polki.

W czasach, w których drogeryjne półki uginają się pod ciężarem kosmetyków do różnych typów cery, z coraz większą świadomością przyglądamy się składom receptur. Na wagę złota są formuły bazujące na naturalnych składnikach, które działają skutecznie i nie podrażniają skóry. Właśnie taką kosmetyczną perełką jest krem Orientana, który bazuje na starannie dobranych olejach i ekstraktach roślinnych. Poza tym, że ma czysty skład, przywraca cerze komfort i zdrowy wygląd. Polki go pokochały.

Lubisz naturalne kosmetyki? Poznaj krem Orientana Balans

Krem Orientana Balans w ponad 99 procentach składa się z naturalnych olejów, maseł i ekstraktów. Jest prawdziwą bombą witaminową dla skóry i idealnie sprawdza się zarówno w porannej, jak i wieczornej pielęgnacji. Na liście składników znajdziemy między innymi:

masło shea, które regeneruje skórę,

olej słonecznikowy, który wygładza cerę i nadaje jej aksamitną miękkość,

masło kakaowe, które działa antyoksydacyjnie,

olej z drzewa sandałowego o działaniu antybakteryjnym,

olejek z pestek grejpfruta, który zmniejsza widoczność porów i zmarszczek, wygładzając teksturę skóry,

olejek z migdałów, który spowalnia proces starzenia się.

Wyjątkowa receptura kremu zawiera cenne antyutleniacze, witaminy A i E, ceramidy, fosfolipidy czy susbtancje przeciwstarzeniowe i przeciwzapalne. Mimo tak bogatego składu kosmetyk nadaje się do noszenia pod makijażem. Odżywia skórę, długotrwale ją nawilża, a regularne stosowanie go przyczynia się do realnej poprawy kondycji cery. Polki przyznają, że preparat skutecznie spłyca zmarszczki i ujędrnia naskórek. Może okazać się dobrym wyborem dla osób z pierwszymi oznakami starzenia się, ale też ze skłonnością do niedoskonałości.

1 Krem Orientana Balans Kup teraz

Opinie o kremie Orientana Balans – jak oceniają go Polki?

Balansujący skórę krem od polskiej marki Orientana to jeden z najchętniej wybieranych kosmetyków naturalnych. Na stronie internetowej drogerii Hebe ma średnią ocenę 4,9/5 przy ponad sześciuset recenzjach.

Jeden z niewielu kremów, zawierających prawie 100% naturalnych składników, jest jednocześnie nawilżający i odżywczy. Dba o moją problematyczną skórę. Mam chorą tarczycę i Hashimoto. Skutecznie wygładza zmarszczki, najlepiej widać to na szyi i dekolcie.

Piszą na jego temat internautki. Kosztuje ok. 56 zł.