Są kosmetyki, które trafiają do kosmetyczki na chwilę — i takie, które zostają w niej na stałe. Ten błyszczyk od Olehenriksen zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii. To moje ostatnie odkrycie, które sprawia, że usta wyglądają lepiej już po pierwszej aplikacji.

Kuracja do ust OLEHENRIKSEN Pout Peptide Preserve Lip Treatment to coś więcej niż klasyczny błyszczyk. Formuła działa jak pielęgnacyjny kompres — intensywnie nawilża, wygładza i optycznie wypełnia usta, przywracając im miękkość i sprężystość. Dzięki zawartości peptydów i odżywczych składników aktywnych drobne linie stają się mniej widoczne, a kontur ust zyskuje lepszą definicję.

Długotrwałe nawilżenie i komfort z Olehenriksen

Na uwagę zasługuje skład, który łączy skuteczność z przyjemnością stosowania. Witamina E wspiera regenerację i chroni przed przesuszeniem, masło kokum odpowiada za wygładzenie i ujędrnienie, a kompleks olejków roślinnych zapewnia długotrwały komfort. To właśnie ta kombinacja sprawia, że usta są nie tylko błyszczące, ale przede wszystkim realnie zadbane.

Największe zaskoczenie? Konsystencja. Produkt nie klei się, nie obciąża i utrzymuje się na ustach przez długi czas, co w przypadku błyszczyków wcale nie jest oczywiste. Podsumowując Pout Peptide Preserve Lip Treatment to obietnica zdrowych, pełnych i subtelnie podkreślonych ust.