Dobry krem barierowy to nieodłączny element pielęgnacji skóry zimą. Ten z olejem konopnym i ceramidami nie tylko chroni cerę przed zimnem, wiatrem i suchym powietrzem z kaloryferów, ale też przyjemnie koi i przywraca jej promienny wygląd. Idealny na chłodne dni.

Zimą skóra wystawiona jest na próbę. Zmiany temperatur, wiatr czy przesuszone powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach bardzo często wywołują podrażnienia, zaczerwienienia i utratę nawilżenia. Pomóc może tylko dobry krem barierowy – taki, który wspiera równowagę hydrolipidową, łagodzi i zwiększa odporność skóry na wpływ czynników zewnętrznych. Spełniający wszystkie wymagania preparat znalazłam w aptece.

Dobry krem barierowy z apteki: Emotopic MED+

Choć jego formuła oparta jest na naturalnych olejach roślinnych, krem Emotopic MED+ nie obciąża cery i dobrze wygląda pod makijażem. Pomaga łagodzić zaczerwienienia, koi podrażnienia, niweluje świąd i pieczenie. Przyjemnie otula skórę i przywraca jej zdrowy blask. W składzie ma między innymi hialuronian sodu, który długotrwale chroni cerę przed przesuszeniem, i ceramidy, które wzmacniają barierę ochronną skóry.

Krem emolientowy Emotopic MED+ może stosować cała rodzina, również dzieci od 1 dnia życia i osoby z atopowym zapaleniem skóry. U mnie dobrze sprawdził się jako baza pod make-up w mroźne dni i ukojenie po retinolu. W regularnej cenie kosztuje ok. 37 zł i jest dostępny nie tylko w aptekach, ale też w popularnych drogeriach.