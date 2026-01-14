Odkąd pamiętam, byłam ogromną fanką produktów Jo Malone. To jedna z tych marek, które od pierwszego kontaktu budują emocjonalną więź- subtelną, ale trwałą. Brytyjska elegancja, minimalistyczna estetyka, bezkompromisowa jakość i zapachy, które nigdy nie są oczywiste. Produkty od Jo Malone nie krzyczą, ale mimo wszystko zostają zapamiętane. To marka, która udowadnia, że prawdziwa przyjemność tkwi w detalach i świadomych wyborach.

Balsam do ciała i rąk English Pear & Freesia to mój wybór na zimę

Pomimo tego, że firma słynie przede wszystkim z kultowych perfum, to jej linia pielęgnacyjna nie pozostaje w tyle, a wręcz przeciwnie… Ostatnio zwróciłam uwagę na balsam do ciała i rąk English Pear & Freesia. Jego formuła została wzbogacona olejkiem kokosowym oraz kwasem hialuronowym, dzięki czemu skóra niemal natychmiast odzyskuje komfort, elastyczność i gładkość. Konsystencja jest lekka, wręcz aksamitna- balsam szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy, co czyni go idealnym także do pielęgnacji dłoni w ciągu dnia. Skóra po aplikacji jest wyraźnie nawilżona, wygładzona i przyjemnie miękka w dotyku.

Pisząc o tym produkcie nie mogę nie wspomnieć o zapachu, który niewątpliwie sprawie, że wyróżnia się na tle innych. English Pear & Freesia to owocowo-szyprowa kompozycja, która otula skórę świeżością i elegancją. W nutach głowy pojawia się soczysty melon i gruszka, które wprowadzają lekkość i naturalną słodycz. Serce zapachu należy do róży i frezji- delikatnych, kwiatowych i niezwykle kobiecych. Całość osiada na skórze ciepłą, zmysłową bazą złożoną z bursztynu, rabarbaru, paczuli i piżma, dodając zapachowi głębi i wyrafinowania.

Na pochwałę zasługuje również skład produktu- balsam nie zawiera parabenów, pigmentów, substancji barwiących, acetonu ani oleju palmowego, co czyni go doskonałym wyborem dla osób ceniących świadomą pielęgnację i czyste formuły.