Liczba balsamów do ust, które mam w swojej kolekcji wciąż rośnie, ale w sezonie zimowym nie jest to problem, a wręcz przeciwnie. Z uwagi na to, że mam tendencje do przesuszającej się skóry to tego typu kosmetyki są moim wybawieniem. Ostatnio skusiłam się na produkt Dr. Barbara Sturm- dr sturm lip balm.

Ten balsam do ust to moje ostatnie odkrycie

To, co wyróżnia ten produkt, to przemyślana formuła oparta na synergii roślinnych olejów i wosków. Dzięki nim usta niemal natychmiast odzyskują uczucie komfortu, a przy regularnym stosowaniu stają się wyraźnie bardziej miękkie i odporne na przesuszenie. Mimo bogatej, odżywczej konsystencji balsam nie daje efektu ciężkości – zamiast tego pozostawia subtelny, elegancki połysk i jedwabiste wykończenie.

W składzie znajdziemy również witaminę E, która wspiera ochronę przed działaniem wolnych rodników oraz negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak słońce, mróz czy suche powietrze. To sprawia, że produkt sprawdza się nie tylko zimą, ale przez cały rok- zarówno w miejskiej dżungli, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów.

Ogromnym plusem jest jego wszechstronność. Transparentna formuła pozwala używać go nie tylko na usta, lecz także jako delikatny rozświetlacz na kości policzkowe czy błyszczący akcent na powiekach. W składzie nie ma silikonów, sztucznych substancji zapachowych ani olejów mineralnych. Warto jednak zaznaczyć, że kosmetyk nie jest wegański- zawiera lanolinę oraz wosk pszczeli.

Jeśli, tak jak ja, walczysz z suchymi i spierzchniętymi ustami, ten balsam może okazać się małym, luksusowym ratunkiem zamkniętym w niewielkim słoiczku.