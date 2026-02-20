Ten balsam do twarzy i ciała to numer jeden na liście Polek. Nadaje się nawet do skóry problematycznej
Dobrze nawilżona skóra to nie tylko kwestia komfortu, ale też zdrowia. Odpowiednia pielęgnacja pomaga utrzymać jej sprężystość, wygładza, koi i chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Dlatego tak ważne jest, aby sięgać po preparaty, które nie tylko chwilowo zmiękczą naskórek, ale realnie wzmocnią go i zapewnią długotrwałe nawilżenie- bez obciążania i zapychania porów.
Cetaphil MD Dermoprotektor Balsam nawilżający do twarzy i ciała
Nic więc dziwnego, że balsam nawilżający do twarzy i ciała od marki Cetaphil od lat znajduje się w ścisłej czołówce ulubieńców Polek. Ten specjalistyczny dermokosmetyk w formie odżywczego balsamu został opracowany z myślą o skórze wymagającej szczególnej troski- wrażliwej, alergicznej, atopowej, a nawet trądzikowej czy zmagającej się z łuszczycą.
Jego lekka, a jednocześnie skuteczna formuła zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie- nawet do 48 godzin po aplikacji. Co ważne, balsam nie pozostawia tłustej warstwy i nie zatyka porów, dzięki czemu świetnie sprawdza się zarówno na twarzy, jak i na całym ciele. Regularne stosowanie pomaga złagodzić podrażnienia i szorstkość, redukuje uczucie ściągnięcia oraz wzmacnia naturalny płaszcz hydrolipidowy skóry.
Za skutecznością produktu stoi starannie opracowany skład. W recepturze znajdziemy między innymi niacynamid (witaminę B3), który działa antyoksydacyjnie i chroni skórę przed wysuszeniem, pantenol (witaminę B5) wspierający regenerację i łagodzący podrażnienia, a także glicerynę, która intensywnie nawilża i zapobiega utracie wody z naskórka.
Jeśli więc szukasz jednego, uniwersalnego produktu, który zadba o twarz i ciało, a przy tym nie podrażni nawet najbardziej wymagającej cery, trudno o lepszy wybór.
