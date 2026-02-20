Dobrze nawilżona skóra to nie tylko kwestia komfortu, ale też zdrowia. Odpowiednia pielęgnacja pomaga utrzymać jej sprężystość, wygładza, koi i chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Dlatego tak ważne jest, aby sięgać po preparaty, które nie tylko chwilowo zmiękczą naskórek, ale realnie wzmocnią go i zapewnią długotrwałe nawilżenie- bez obciążania i zapychania porów.

Cetaphil MD Dermoprotektor Balsam nawilżający do twarzy i ciała

Nic więc dziwnego, że balsam nawilżający do twarzy i ciała od marki Cetaphil od lat znajduje się w ścisłej czołówce ulubieńców Polek. Ten specjalistyczny dermokosmetyk w formie odżywczego balsamu został opracowany z myślą o skórze wymagającej szczególnej troski- wrażliwej, alergicznej, atopowej, a nawet trądzikowej czy zmagającej się z łuszczycą.

Jego lekka, a jednocześnie skuteczna formuła zapewnia głębokie i długotrwałe nawilżenie- nawet do 48 godzin po aplikacji. Co ważne, balsam nie pozostawia tłustej warstwy i nie zatyka porów, dzięki czemu świetnie sprawdza się zarówno na twarzy, jak i na całym ciele. Regularne stosowanie pomaga złagodzić podrażnienia i szorstkość, redukuje uczucie ściągnięcia oraz wzmacnia naturalny płaszcz hydrolipidowy skóry.

Za skutecznością produktu stoi starannie opracowany skład. W recepturze znajdziemy między innymi niacynamid (witaminę B3), który działa antyoksydacyjnie i chroni skórę przed wysuszeniem, pantenol (witaminę B5) wspierający regenerację i łagodzący podrażnienia, a także glicerynę, która intensywnie nawilża i zapobiega utracie wody z naskórka.

Jeśli więc szukasz jednego, uniwersalnego produktu, który zadba o twarz i ciało, a przy tym nie podrażni nawet najbardziej wymagającej cery, trudno o lepszy wybór.