Pierwsze dni wiosny to moment, w którym nasze dłonie wymagają szczególnej pielęgnacji. Suche i zniszczone przez zimowe powietrze nierzadko błagają o porządną kurację nawilżającą. Duża część z nas uznaje jednak, że pierwsze promienie słońca zwalniają nas z sięgania po krem. Nic bardziej mylnego.

W tym czasie podobnie jak zimą nie możemy zapominać o naszych dłoniach. Warto jednak zrezygnować z ciężkich i tłustych kremów na rzecz czegoś odrobinę lżejszego, ale nie mniej skutecznego. Jednym z moich ostatnich odkryć jeśli chodzi o tego typu kosmetyki jest krem do rąk i ciała marki Origins.

Origins Ginger Hand & Body Lotion

Produkt marki Origins Ginger otula dłonie lekką, aksamitną formułą, która wchłania się w sekundę – bez tłustej warstwy, za to z natychmiastowym uczuciem miękkości i komfortu.

Na szczególną uwagę zasługuje również jego zapach, czyli ciepły, energetyzujący imbir przełamany świeżą, cytrusową nutą. Taki, który budzi zmysły i zostaje z Tobą przez cały dzień.

W składzie Hand & Body Lotion ukrywa się między innymi kojący aloes, regenerujący kwas stearynowy i ochronną witaminę E, czyli wszystko, czego potrzebuje skóra, aby prezentować się zdrowo i promiennie.

Jeśli jeszcze nie testowałaś tego kremu to najwyższa pora, aby to zmienić. Teraz jest na to idealny moment.