Skóra po długich, zimowych miesiącach może być szara, matowa i zmęczona. Na szczęście istnieją kosmetyki, które przywracają jej zdrowy blask i koloryt. Właśnie tak działają sera z witaminą C. Trzy dające efekt rozświetlonej cery znalazłyśmy w ofercie polskich marek.

Jeśli miałybyśmy stworzyć listę dobrych kosmetyków na wiosnę, serum z witaminą C na pewno znalazłoby się na szczycie. To remedium na przebarwienia, brak witalności i poszarzały koloryt cery po zimie. Odpowiednio dobrane potrafi nie tylko przywrócić skórze promienny wygląd, ale też poprawić jej napięcie, wyciszyć stany zapalne i rozprawić się z plamami pigmentacyjnymi. Preparaty ze stabilną formą jednego z najpopularniejszych składników aktywnych w świadomej pielęgnacji znalazłyśmy u polskich marek.

1 Serum z witaminą C Resibo Heyday Kup teraz Rewitalizujące serum Resibo dostarcza skórze potrójną dawkę witaminy C i to w najlepszych, możliwych formach. Skutecznie rozjaśnia przebarwienia, ale też rozświetla cerę i poprawia jej napięcie. W składzie znajdziemy m. in. glicerynę i trehalozę o silnych właściwościach nawilżających, ale też olej jojoba i masło mango – odżywcze, ale nie obciążające skóry.

2 Koncentrat z witamina C Bandi Kup teraz Witaminowy koncentrat od Bandi łączy działanie aktywnej witaminy C i innych składników odżywczych. Poprawia kondycję cery pozbawionej witalności, przywraca jej blask i młodzieńczy wygląd. W składzie poza witaminą C ma cenne oleje roślinne, m. in. ze słodkich migdałów czy awokado. Dzięki nim ma właściwości przeciwstarzeniowe i wspiera regenerację naskórka. W serwisie internetowym drogerii Hebe ma średnią ocenę 4,8/5 przy blisko 500 opiniach. Jest też najbardziej przystępne cenowo.