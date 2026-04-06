Cera naczynkowa wymaga wyjątkowo troskliwej pielęgnacji opartej na łagodnych, lecz skutecznych składnikach aktywnych. Właśnie na nich bazują sera polskich marek, które koją, wyciszają i przywracają skórze zdrowy wygląd. Te 3 kosmetyki działają jak łagodzący opatrunek.

Wybór kosmetyków do cery naczynkowej jest zadaniem niełatwym. Dobre serum powinno nie tylko nawilżać, ale przede wszystkim wzmacniać naczynia krwionośne, redukować zaczerwienienia i przywracać skórze komfort. Ważne, by sięgać po formuły delikatne, bazujące na takich składnikach, jak wyciąg z arniki górskiej, kasztanowca czy wąkrotki azjatyckiej, ale też niezwykle skutecznych w ograniczaniu rumienia kwasach: azelainowym czy laktobionowym. Jeśli zmagasz się z pękającymi naczynkami i masz wrażenie, że nic nie przynosi ulgi Twojej wyjątkowo wrażliwej cerze, te polskie sera mogą okazać się miłym zaskoczeniem.

Serum do cery naczynkowej? Znalazłyśmy u polskich marek

1 Capillary Repair Serum Bielenda Professional Kup teraz To serum od Bielendy zawiera trokserutynę – składnik, który skutecznie uszczelnia naczynka i zmniejsza rumień. Jego formułę wzbogacono o wyciągi z arniki górskiej i kasztanowca, które poprawiają mikrokrążenie i stabilną witaminę C, która przywraca cerze blask. “Rewelacyjne”, “Cudownie wygasza rumień” – piszą na jego temat Polki. Kosztuje ok. 45 zł.

2 Wyciszająco-chłodzące serum Veoli Botanica Redness Kup teraz To prawdziwy bomba składników aktywnych celujących prosto w problem z zaczerwienieniami i pękającymi naczynkami. Jego główną substancją czynną jest azeloglicyna – delikatna forma kwasu azelainowego, która redukuje rumień. Podobnie działa zawarty w recepturze kwas traneksamowy. Dodatkowo formułę uzupełniono o kompleks łagodzący, w którym znajdziemy między innymi ektoinę czy wyciąg z wąkrotki azjatyckiej.