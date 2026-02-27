Te kosmetyki wybieram na dzień kobiet dla przyjaciółki. 7 pomysłów na prezent idealny
Zbliżający się dzień kobiet to idealny moment na to, by podziękować przyjaciółce za obecność i wsparcie. Co wybrać na prezent? Kosmetyki, które nie tylko pielęgnują skórę i włosy, ale też zapewniają chwile bezcennego relaksu. Wybrałam 7 ulubionych produktów idealnych dla bliskiej Ci osoby albo siebie samej.
Dzień kobiet od dawna świętujemy inaczej. Spędzamy czas w dziewczyńskim gronie, dbamy o momenty troski o siebie i sięgamy po prezenty, które mówią więcej niż słowa. Choć kochamy kwiaty, czekoladki i biżuterię, wysoko na naszej liście znalazły się kosmetyki. Dobry odmładzający krem redukujący oznaki codziennego stresu, odżywczy balsam do rąk czy perfumy, które otulają komfortem? Oto pomysły na podarunki od serca.
Wiosenny mus do ciałaKup teraz
Jego świeży cytrusowo-kwiatowy zapach zwiastuje zbliżającą się wiosnę, a konsystencja puszystego musu pod wpływem ciepła zamienia się w otulający skórę olejek. W składzie znajdziemy między innymi masło shea, olej z awokado i z pestek winogron – wszystko, czego potrzebuje skóra zmęczona zimą, by na powrót stać się aksamitnie miękką i odżywioną.
Krem do rąk z witaminą EKup teraz
Ten krem do rąk od polskiej marki swederm nieprzypadkowo stał się viralem. Dzięki takim składnikom, jak skwalan, bisabolol, alantoina czy witamina E koi nawet bardzo podrażnioną i zaczerwienioną skórę. W dodatku ma piękny, pudrowy kolor i delikatnie mieniącą się poświatę. To natychmiastowa ulga dla suchych dłoni.
Odmładzający krem z SPFKup teraz
Dobry krem przeciw oznakom starzenia się w pewnym wieku staje się nieodłącznym elementem codziennej pielęgnacji. Ten od koreańskiej marki Cliv daje efekt glow, intensywnie nawilża i chroni przed słońcem. Jego sekret to popularny w rytuałach K-beauty żeń-szeń, który działa ujędrniająco i przeciwzmarszczkowo. Idealny pod makijaż.
Serum ujędrniające skóręKup teraz
Ten kosmetyk od polskiej marki Resibo spełnia obietnicę i daje efekt babyskin. Nie tylko wygładza i przywraca cerze blask, ale też spowalnia starzenie i wzmacnia naturalną barierę ochronną. W składzie między innymi ekstrakt z irysa.
Maseczka do twarzyKup teraz
Maseczka do twarzy to idealny pomysł na prezent dla przyjaciółki. Ta od koreańskiej firmy Mediheal działa jak szybki, ujędrniający zabieg dla skóry. Nawilża, napina i daje efekt zdrowego blasku.
Regeneracyjna maska do włosówKup teraz
Ta regeneracyjna maska do włosów to panaceum na puszące się, przesuszone włosy. Dyscyplinuje niesforne kosmyki dzięki takim składnikom, jak olej migdałowy, musztardowy i makadamia. Idealna na przedwiosenny glow-up dla przyjaciółki.
PerfumyKup teraz
Perfumy gourmand nadal biją rekordy popularności i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Dla przyjaciółki wybieram zapach przypominający najsłodszy deser. W składzie między innymi wanilia, karmel i pianki marshmallow, ale też morela, jaśmin i drzewo sandałowe. Bardzo nieoczywiste połączenie zamknięte w eleganckim, różowym flakonie.