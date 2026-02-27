Zbliżający się dzień kobiet to idealny moment na to, by podziękować przyjaciółce za obecność i wsparcie. Co wybrać na prezent? Kosmetyki, które nie tylko pielęgnują skórę i włosy, ale też zapewniają chwile bezcennego relaksu. Wybrałam 7 ulubionych produktów idealnych dla bliskiej Ci osoby albo siebie samej. 

Dzień kobiet od dawna świętujemy inaczej. Spędzamy czas w dziewczyńskim gronie, dbamy o momenty troski o siebie i sięgamy po prezenty, które mówią więcej niż słowa. Choć kochamy kwiaty, czekoladki i biżuterię, wysoko na naszej liście znalazły się kosmetyki. Dobry odmładzający krem redukujący oznaki codziennego stresu, odżywczy balsam do rąk czy perfumy, które otulają komfortem? Oto pomysły na podarunki od serca. 

1

Wiosenny mus do ciała

Jego świeży cytrusowo-kwiatowy zapach zwiastuje zbliżającą się wiosnę, a konsystencja puszystego musu pod wpływem ciepła zamienia się w otulający skórę olejek. W składzie znajdziemy między innymi masło shea, olej z awokado i z pestek winogron – wszystko, czego potrzebuje skóra zmęczona zimą, by na powrót stać się aksamitnie miękką i odżywioną.

2

Krem do rąk z witaminą E

Ten krem do rąk od polskiej marki swederm nieprzypadkowo stał się viralem. Dzięki takim składnikom, jak skwalan, bisabolol, alantoina czy witamina E koi nawet bardzo podrażnioną i zaczerwienioną skórę. W dodatku ma piękny, pudrowy kolor i delikatnie mieniącą się poświatę. To natychmiastowa ulga dla suchych dłoni.

3

Odmładzający krem z SPF

Dobry krem przeciw oznakom starzenia się w pewnym wieku staje się nieodłącznym elementem codziennej pielęgnacji. Ten od koreańskiej marki Cliv daje efekt glow, intensywnie nawilża i chroni przed słońcem. Jego sekret to popularny w rytuałach K-beauty żeń-szeń, który działa ujędrniająco i przeciwzmarszczkowo. Idealny pod makijaż.

4

Serum ujędrniające skórę

Ten kosmetyk od polskiej marki Resibo spełnia obietnicę i daje efekt babyskin. Nie tylko wygładza i przywraca cerze blask, ale też spowalnia starzenie i wzmacnia naturalną barierę ochronną. W składzie między innymi ekstrakt z irysa.

5

Maseczka do twarzy

Maseczka do twarzy to idealny pomysł na prezent dla przyjaciółki. Ta od koreańskiej firmy Mediheal działa jak szybki, ujędrniający zabieg dla skóry. Nawilża, napina i daje efekt zdrowego blasku.

6

Regeneracyjna maska do włosów

Ta regeneracyjna maska do włosów to panaceum na puszące się, przesuszone włosy. Dyscyplinuje niesforne kosmyki dzięki takim składnikom, jak olej migdałowy, musztardowy i makadamia. Idealna na przedwiosenny glow-up dla przyjaciółki.

7

Perfumy

Perfumy gourmand nadal biją rekordy popularności i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Dla przyjaciółki wybieram zapach przypominający najsłodszy deser. W składzie między innymi wanilia, karmel i pianki marshmallow, ale też morela, jaśmin i drzewo sandałowe. Bardzo nieoczywiste połączenie zamknięte w eleganckim, różowym flakonie.