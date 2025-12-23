Mówi się, że w Sylwestra żadna ilość błysku nie będzie przesadą, dlatego warto zadbać nie tylko o brokatowe cienie do powiek czy pomadkę z drobinkami. W cenie są także kosmetyki rozświetlające do ciała i włosów, dzięki którym tej nocy zabłyśniesz. Sprawdziłyśmy, co warto wybrać.

Nie tylko make-up. Trendy jasno pokazują, że w Sylwestra potrzebujemy czegoś więcej niż dobry rozświetlacz do twarzy. W końcu nic tak nie dodaje blasku, jak zdrowa, lśniąca skóra, szczególnie jeśli wkładamy kreację, która odsłania trochę więcej ciała. Klucz do sukcesu? Odpowiednie przygotowanie. Jeśli chodzi o skórę, warto zrobić peeling, który nada jej aksamitną miękkość i gładkość. Włosy natomiast najlepiej dobrze nawilżyć, np. przy pomocy maski humektantowej, która przywróci im zdrowy połysk bez obciążania ich. Potem pozostaje już tylko użyć kosmetyków, które dają efekt mieniącej się poświaty. Suche olejki do ciała czy mgiełki nabłyszczające, których formuły wzbogacono o drobinki odbijające światło, to sprawdzony sposób na pięknie rozświetloną skórę i fryzurę, która robi wrażenie. Sprawdź te produkty.

1 Mgiełka do ciała i włosów Kup teraz Dzięki delikatnym drobinkom otula skórę i włosy połyskującą mgiełką. Dodatkowo pięknie pachnie bergamotką, kwiatem pomarańczy, jaśminem i wanilią.

2 Spray do ciała i włosów Kup teraz Wyjątkowa kompozycja zapachowa w połączniu z drobinami brokatu daje iście luksusowy efekt mieniącej się poświaty.

3 Suchy olejek do ciała Kup teraz To połączenie pielęgnacji i makijażu ciała. Suchy olejek od Nuxe zawiera starannie dobraną kompozycję olejów roślinnych, które dbają o skórę i sprawiają, że staje się aksamitna, zdrowa i lśniąca.

4 Rożświetlający olejek do ciała Kup teraz Jeśli marzy Ci się efekt glow na skórze, ten olejek od Your Kaya może okazać się strzałem w dziesiątkę. Pozostawia na niej srebrzystą taflę, a w składzie ma między innymi masło shea i naturalne oleje roślinne.