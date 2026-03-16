Są cienkie i prawie niewidoczne, a działają jak opatrunek na najbardziej uporczywe zmiany skórne. Te plastry na niedoskonałości hamują rozwój bakterii i dogłębnie oczyszczają pory. To tajna broń na wypryski wielu Polek.

Plastry na niedoskonałości to kolejny kosmetyczny hit, który przywędrował do nas z Korei. Nie tylko przyspieszają gojenie się stanów zapalnych, ale też zapobiegają dotykaniu ich dłońmi, blokując tym samym namnażanie się bakterii. Te od znanej marki K-beauty Mizon dodatkowo usuwają zanieczyszczenia i wspierają regenerację naskórka.

Dobre plastry na wypryski? Mizon Good Bye Blemish działają podwójnie

Plasterki na niedoskonałości Mizon Good Bye Blemish to prawdziwy pogromca uporczywych zmian skórnych. Sekretem ich działania jest opatrunek hydrokoloidowy, który wchłania drobnoustroje, ropę i zanieczyszczenia z pryszcza. Poza tym zawierają między innymi:

kwas salicylowy (BHA), który dokładnie oczyszcza pory,

wyciąg z wąkrotki azjatyckiej, który łagodzi podrażnienia i wspiera proces odnowy naskórka,

olejek z drzewa herbacianego, który działa antybakteryjnie.

Ta kompozycja starannie dobranych składników aktywnych szybko rozprawia się z wypryskami i stanami zapalnymi. Co więcej: plasterki są cienkie i przezroczyste, a po naklejeniu na skórę – prawie niewidoczne. Dzięki temu świetnie sprawdzą się nie tylko w nocy, ale również w ciągu dnia.

Plastry z hydrokoloidem na pryszcze – opinie internautek

Znane w Korei plasterki z hydrokoloidem zyskują coraz większą popularność wśród Polek. Ich opinie nie pozostawiają wątpliwości. To jeden z tych sposobów na pryszcze, które realnie działają i pozwalają szybciej zażegnać problem trądziku czy hormonalnych zmian skórnych.

Cudownie wysysają pryszcze Moje ulubione! Świetnie działają na stany zapalne. Najlepsze, jakie są na rynku, naprawdę super działają.

Piszą na ich temat internautki. Za duże opakowanie, w którym znajdziemy aż 44 plasterki, zapłacimy ok. 25 zł.