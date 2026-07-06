Dobre płatki pod oczy bywają ratunkiem po nieprzespanej nocy. Te od koreańskiej marki Purederm kosztują niecałe 12 zł, a naprawdę robią różnicę. Redukują obrzęki i skutecznie stymulują produkcję kolagenu.

Płatki pod oczy coraz częściej są nieodłącznym elementem codziennej pielęgnacji. Potrafią nie tylko intensywnie nawilżyć wyjątkowo delikatną skórę, ale też przywrócić jej życie i zdrowy wygląd. Dokładnie tak działają te od Purederm – idealne dla skóry pozbawionej witalności, zmęczonej i z pierwszymi oznakami starzenia się.

Wegańskie płatki kolagenowe pod oczy Purederm – jak działają?

Kolagenowe płatki pod oczy Purederm to kojący opatrunek na opuchnięcia i zasinienia wokół oczu. Nie tylko rewitalizują i sprawiają, że spojrzenie wygląda na bardziej wypoczęte, ale też działają przeciwstarzeniowo. Płatki nasączone są serum o wegańskiej formule bogatej w najcenniejsze składniki, takie jak:

kolagen roślinny, który przywraca skórze elastyczność i wypełnia zmarszczki,

aloes, który koi i nawilża,

wąkrota azjatycka, która zmniejsza opuchliznę i rozjaśnia skórę.

Ponadto działanie kojące i wzmacniające zapewniają pantenol i alantoina. W jednym opakowaniu znajdziemy aż 30 płatków. Wystarczy 15-20 minut, by odświeżyć skórę i dodać jej blasku, a dla lepszego efektu warto przechowywać produkt w lodówce. Dzięki temu zapewni przyjemne uczucie chłodzenia.

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Opinie o wegańskich płatkach pod oczy z kolagenem Purederm – co sądzą Polki?

Kolagenowe płatki pod oczy to kolejny bestseller koreańskiej marki Purederm, która od 1999 roku specjalizuje się w maseczkach w płachcie i innych produktach do pielęgnacji. Pokochały je również Polki, o czym świadczy rekordowa ilość recenzji w serwisie internetowym drogerii Hebe.

Mam zmarszczki mimiczne – 50 lat – i naprawdę widać różnicę na duży plus po 20 min. Żadnych podrażnień, a skóra pod oczami nawilżona i wygładzona. Jestem już uzależniona od tych płatków

To tylko niektóre z wielu opinii na ich temat. Za opakowanie 30 sztuk zapłacimy ok. 12 zł, ale można upolować je jeszcze taniej w promocji.