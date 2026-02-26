Woda różana to jeden z tych kosmetyków, które przetrwały wieki i trendy. Powstaje w procesie destylacji płatków róży, zachowując ich łagodzące, przeciwzapalne i antyoksydacyjne właściwości. Tonizuje, koi podrażnienia, zmniejsza opuchliznę pod oczami i subtelnie chroni skórę przed miejskim smogiem oraz stresem oksydacyjnym.

Kosmetyk i płyn do płukania w jednym

Pomimo tego, że na rynku nie brakuje dziś hydrolatów i różanych mgiełek w nowoczesnych, designerskich opakowaniach, mój wybór padł na klasykę z Florencji- wodę różaną od Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, której receptura sięga czasów Dante Alighieri. Woda ta powstaje z płatków florenckich róż według historycznej formuły i słynie z właściwości przeciwbakteryjnych, oczyszczających oraz przeciwutleniających. Rano działa jak luksusowy tonik, wieczorem jak kompres na zmęczoną skórę. Kilka kropel dodanych do kąpieli koi napięte mięśnie, a w wersji mniej oczywistej – sprawdza się nawet jako pachnący, dezynfekujący dodatek do płukania prania.

Warto również dodać, że produkt ten nie zawiera atomizera- co dla jednych będzie minusem, dla innych ukłonem w stronę tradycji. Jeśli jednak zależy Ci na nowoczesnym opakowaniu to możesz przelać swoją wodę do pustego opakowania z rozpylaczem, dzięki czemu zawsze będziesz mieć pod ręką swoją różaną mgiełkę.

1 Santa Maria Novella- Kup teraz

W świecie, który przepełniony jest nowościami i skomplikowanymi składami ta woda różana jest jak powrót do korzeni- prostota, historia i skuteczność w najbardziej eleganckim wydaniu. To kosmetyk, który nie krzyczy, nie obiecuje cudów w siedem dni. Po prostu działa cicho i konsekwentnie.