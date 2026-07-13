Ta rozświetlająca mgiełka z koenzymem Q10 to mój must-have. Daje piękne glow i przyjemnie odświeża skórę
W upały skóra wymaga nie tylko przemyślanej pielęgnacyjnej rutyny, ale też małych rytuałów, które przywrócą jej komfort w ciągu dnia. Właśnie tak działa rozświetlająca mgiełka koreańskiej marki Soqu, która nie tylko odświeża, ale też nawilża i koi. “Uzależniająca… Kupuję ją jako prezent dla wszystkich kobiet, które chcę uszczęśliwić” – piszą na jej temat internautki.
Latem mgiełka do twarzy staje się nieodłącznym elementem codziennej pielęgnacji. Potrafi w sekundę przywrócić cerze równowagę bez obciążania jej i niszczenia makijażu. Ta od koreańskiej marki Soqu zawiera wszystko, co niezbędne, by działać jak powiew świeżości i kojący okład w jednym.
Rozświetlająca mgiełka do twarzy Soqu Vitamin C – zastrzyk energii dla zmęczonej skóry
Mgiełka do twarzy Soqu z witaminą C i koenzymem Q10 to ratunek dla skóry suchej, matowej, zmęczonej upałem i pozbawionej blasku. Ma ultra lekką formułę, a potrafi nie tylko przywrócić cerze promienny wygląd, ale też nawilżyć ją, ukoić i odświeżyć. W składzie znajdziemy między innymi:
- ceramidy, które zapobiegają ucieczce wody z naskórka,
- ekstrakt z jęczmienia, który łagodzi podrażnienia i wspomaga regenerację skóry,
- kolagen, który przywraca cerze elastyczność.
Za efekt rozświetlenia odpowiada zawarta w kosmetyku witamina C, a koenzym Q10 dodatkowo działa przeciwstarzeniowo i zwalcza stres oksydacyjny. Mgiełka ma delikatny zapach i idealnie sprawdza się w torebce.
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Opinie o rozświetlającej mgiełce do twarzy Soqu – jak oceniają ją Polki?
Kosmetyk koreańskiej firmy cieszy się coraz większą popularnością wśród Polek. Internautki podkreślają, że mgiełka jest lekka i daje bardzo przyjemne odczucia po aplikacji.
Super delikatna mgiełka , bardzo ładny zapach.
To już moja trzecia mgiełka. Bardzo lubię ten produkt.
Fantastyczny produkt, pięknie rozświetla i odżywia skórę. Stosuję już od dłuższego czasu i do tej pory nie znalazłam godnego następcy.
To tylko niektóre z wielu recenzji w serwisie internetowym drogerii Hebe. Jeśli szukasz dobrej odświeżająco-nawilżającej mgiełki do twarzy, ta ma ocenę 4,9/5.