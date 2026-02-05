Zimą usta są jedną z tych części twarzy, które najszybciej odczuwają skutki niskich temperatur, wiatru i suchego powietrza. Cienka, delikatna skóra pozbawiona gruczołów łojowych nie ma naturalnej ochrony przed utratą wilgoci, dlatego bardzo łatwo ulega przesuszeniu, pękaniu i bolesnemu pierzchnięciu. W efekcie nawet codzienne czynności, takie jak mówienie czy uśmiechanie się, mogą powodować dyskomfort. Właśnie dlatego zimą odpowiednia pomadka ochronna staje się nie dodatkiem, a podstawą pielęgnacji.

Dobrze dobrana pomadka nie tylko chroni usta przed mrozem i wiatrem, ale również intensywnie je regeneruje i odbudowuje ich naturalną barierę ochronną. Powinna działać jak tarcza- zabezpieczać przed utratą wilgoci, a jednocześnie wspierać procesy naprawcze naskórka. Regularne stosowanie takiego kosmetyku sprawia, że usta pozostają miękkie, gładkie i nawilżone nawet w najbardziej wymagających warunkach atmosferycznych.

Avène Eau Thermale Cold Cream

Świetnym przykładem produktu, który odpowiada na potrzeby ust zimą, jest odżywcza pomadka do ust Avène Eau Thermale Cold Cream. To prawdziwe ukojenie dla spierzchniętych i wysuszonych ust, które wymaga natychmiastowej regeneracji. Pomadka działa dwutorowo- pielęgnuje i regeneruje, przywracając ustom komfort już od pierwszej aplikacji.

Produkt ma wygodną formę sztyftu, dzięki czemu można go szybko i bezproblemowo nałożyć w każdej sytuacji- w domu, w pracy czy na zimowym spacerze. Należy do linii Cold Cream, czyli dermokosmetyków opracowanych z myślą o odbudowie filmu hydrolipidowego skóry, który zimą ulega szczególnemu osłabieniu.

W składzie pomadki znajduje się wyjątkowa Woda termalna Avène, uznana za dobro publiczne przez Francuską Narodową Akademię Medyczną. Jest ona bakteriologicznie czysta, wydobywana z głębokich źródeł i naturalnie bogata w krzemionkę. Dzięki swoim właściwościom błyskawicznie koi skórę, łagodzi podrażnienia i wspiera procesy regeneracyjne. To w pełni naturalny składnik, który nie został wzbogacony o dodatkowe elementy, a mimo to wykazuje silne działanie pielęgnacyjne.